4日11時現在の日経平均株価は前日比1790.79円（-3.18％）安の5万4488.26円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は118、値下がりは1460、変わらずは11と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。



日経平均マイナス寄与度は268.74円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が193.33円、東エレク <8035>が179.5円、ファナック <6954>が64.68円、フジクラ <5803>が57.16円と続いている。



プラス寄与度トップはソニーＧ <6758>で、日経平均を12.53円押し上げている。次いでＴＤＫ <6762>が12.03円、ベイカレント <6532>が7.89円、ファストリ <9983>が7.22円、バンナムＨＤ <7832>が6.42円と続く。



業種別では33業種中32業種が下落し、上昇はその他製品の1業種のみ。値下がり1位は石油・石炭で、以下、非鉄金属、卸売、銀行、鉱業、ガラス・土石と並ぶ。



※11時0分12秒時点



株探ニュース

