　びっくりドンキー3月4日から「野菜のおいしさ、いろとりどり。いろどりセット」フェア開催

　びっくりドンキーはきょう・4日から、「野菜のおいしさ、いろとりどり。いろどりセット」フェアをスタートする。ハンバーグに色鮮やかな野菜を組み合わせたセットメニューに加え、揚げたての「オニオンリング」も期間限定で登場し、春の食卓を盛り上げる。

　「いろどりセット」は、ハンバーグとライスに、ひじき、人参、枝豆を使ったひじきサラダと、9種の野菜サラダを添えた「いろどりディッシュ」を中心としたメニュー。ドレッシングは今年からノンオイルのマスタード風味に変更し、よりすっきりとした味わいに仕上げた。昨年に続き、スープは「ビーフコンソメスープ」と定番の「みそ汁」から選べる。

いろどりディッシュはSSサイズとSサイズを用意し、「レギュラー」「チーズ」「エッグ」「おろしそ」「パイン」の5種類を展開する。SSは少なめライス、Sは普通盛りライスでの提供となる。セットでは、スープ2種類のほか、食後にちょうどいいサイズの「北海道ミニソフト」3種類、または13種類のドリンクから1つ選択可能だ。

　また、同日から期間限定で「オニオンリング」も販売する。外はカリッと香ばしく、中はふんわり甘い肉厚の玉ねぎが特徴。サイドメニューとしてはもちろん、ビールと合わせる一品としても楽しめる。

■商品概要
・いろどりセット（レギュラー）SS／S　1210円／1460円
・いろどりセット（エッグ／おろしそ）SS／S　1360円／1610円
・いろどりセット（チーズ／パイン）SS／S　1410円／1660円
※販売は午前10時から
※テイクアウト・デリバリー不可

・オニオンリング　790円
・テイクアウト オニオンリング　840円
・宅配 オニオンリング　1180円

価格はすべて税込。地域、店舗によって価格が異なる。また、一部店舗によってお取扱いのない商品がある。