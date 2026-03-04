元TBSでフリーアナウンサーの佐藤渚（38）が4日までに自身のインスタグラムを更新。夫でサッカー元日本代表の柏木陽介氏（38）との結婚10周年を報告し、夫婦ショットやかつての着物姿での夫婦ショットなどをアップ。

「今日で結婚から丸10年でした」と書き出し、自身と柏木氏との2ショットをアップ。「『俺を幸せにして下さい！』と言われて結婚して、本当に物事の判断基準が夫が幸せかどうかだった気がします。幸せな10年だったのなら、私も幸せです」とつづった。

「『よく俺に10年付いてきたねー！』とあなたは言うけれど、もしかしたら周りの人の目にも、私が振り回されてばかりの人生に写るかもしれない。だけど、そんなことは決してなく、私の人生においても夫の支えがあって今があります。私の取扱説明書を一番よく理解しているのも夫でしょう」とも記した。

「ここ数年、夫力もパパ力もメキメキ向上中で私も負けていられないのでもっとママ力を上げなくては 夫婦は所詮他人だと思うので、これからも感謝の気持ちを忘れず、互いに尊重し合いながら過ごしていきたいですね 欲張らず、一日一日」と締めくくり、ハッシュタグでは「結婚記念日」「sweet10」「月一夫婦ランチ」「今月はイタリアン」「大垣市」と添えた。

佐藤の投稿に、柏木氏は「おめでとう これからも二人らしい形でよろしくお願いします」とコメント。フォロワーからは「改めて、素敵なご夫婦」「渚さん、結婚10年おめでとうございます」「夫婦は所詮他人という言葉が刺さりました 感謝の気持ち改めて感じました！」との反響が寄せられている。