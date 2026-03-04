電動キックボードで違反走行をしたとして取り締まりを受けた29歳の男性が受講義務のある講習を受けなかったとして、警視庁に書類送検されました。電動キックボードをめぐる受講命令違反での書類送検は、全国で初めてです。

道交法違反の疑いで書類送検されたのは、千葉県木更津市の自営業の男性（29）です。

男性は去年7月から10月にかけて、東京都公安委員会から電動キックボードの運転者講習を受けるよう命じられたにもかかわらず、期限までに講習を受けず、命令に従わなかった疑いが持たれています。

警視庁によりますと、男性はおととし10月に2回、東京都内などで電動キックボードを運転し信号無視したり、車道走行モードで歩道を走行したりしたとして違反取り締まりを受けました。

その後、男性の自宅には受講命令の通知書が届きましたが、男性は通知を無視していたということです。

電動キックボードの運転者講習については、信号無視などの危険行為を3年以内に2回以上繰り返すと、受講が義務付けられていて、受講命令違反での書類送検は、全国で初めてだということです。

男性は任意の調べに対し容疑を認めた上で、「違反に納得していなかったので受講しなかった」と話しているということです。

また、警視庁はきょう、自転車の運転者講習を期限までに受けずに命令に従わなかったとして、東京・豊島区の男性会社役員（48）も書類送検しました。