「最高のサプライズ」本田紗来、卒業式に駆けつけた姉・望結の姿に涙 姉妹の絆ショットにファンも感動
タレントの本田紗来（18）が4日までに、自身のインスタグラムを更新し、明治大学付属八王子高等学校を卒業したことを報告。姉で俳優の本田望結（21）が卒業式に駆けつけたことを明かした。
【写真】姉の顔がたまらない…本田望結から頭を“ポンポン”される紗来
2日の投稿で高校を卒業したことを報告していた紗来。この日は「みゆが卒業式に来てくれました。こんなに幸せなことはないです！」と書き出し、「退場のとき、両親とみゆの姿が見えた瞬間、涙が溢れました。両親もきっといろいろな思いで見守ってくれていたと思います」とつづった。
姉妹愛にあふれる投稿にファンからは「なんて素敵なお姉さん」「めっちゃ仲いいんや！」「ほんといい姉妹よなー」「最高のサプライズですね」との反響が寄せられている。
紗来は、2007年4月4日生まれ、京都府出身。子役としてCMに出演。フィギュアスケートでも活躍しており、2016年3月に行われた『第14回京都市民総合体育大会ｽｹｰﾄ競技会･第63回京都府ｽｹｰﾄ選手権大会B級幼年女子』で優勝を果たす。姉は、フィギュアスケーターの本田真凜と、俳優の本田望結。
