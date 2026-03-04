¡Ú ¸ÍÄÍ½ãµ® ¡Û¡¡£×£Â£Ã³«Ëë¤Ë¸þ¤±ÃíÌÜÁª¼ê¤òÇ®ÊÛ¡¡¡Ö¾®±àÁª¼ê¤ÈÎëÌÚÀ¿ÌéÁª¼ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡¡·¦ÄÍÍÎ²ð¤ÎÂ©»Ò¡¦°¦Î®¤ÏÆÈÆÃ¤Î´ÑÀï¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¹ðÇò¡¡¡Ö¤Î¤Á¤Î¤Á±þ±ç¡×
ÇÐÍ¥¤Î¸ÍÄÍ½ãµ®¤µ¤ó¡¢·¦ÄÍ°¦Î®¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÖàBOSS SELECTED BY SHOHEI OHTANIáPress Preview¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¼«¿È¤¬¸·Áª¤·¤¿ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¹Í¤¨È´¤«¤ì¤¿µ¡Ç½À¤ä¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÆâ³°¤Ç³èÌö¤¹¤ëÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Ë¤è¤ë¥³¥á¥ó¥È±ÇÁü¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÆó¿Í¤Ï¡¢ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃåÍÑ¤·ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÍÄÍ¤µ¤ó¤Ï¡¢àÃå¤¿¤È¤¤«¤é¤¹¤´¤¯ÂÎ¤ËÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë´¶¤¸¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ãå¤ä¤¹¤µ¤äÆ°¤¤ä¤¹¤µ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ãå¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï¡ÖÆ°¡×¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ëá¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¸ÍÄÍ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤ÈÆ±¤¸¤¯´ä¼ê¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¼«¿È¤Ç¤âÄ¹Ç¯Ìîµå¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Û¤É¤ÎÂç¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¡£
¤Þ¤â¤Ê¤¯³«Ëë¤¹¤ë£×£Â£Ã¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢à(WBC¤Ï)¤ªº×¤ê¤ß¤¿¤¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ÆüËÜµåÃÄ¤«¤éÇ½ÎÏ¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆÌîµå¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ¤½¤ì¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤¤á¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¡¢àÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¤¸¤á¤¤Ã¤È¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£²ó¤Ï°æÃ¼´ÆÆÄ¤¬ÂÉ¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£ºÓÇÛ¤È¤«¤âËÍ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤È¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤Á¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£²¿¤è¤ê¡¢WBC¤È¤¤¤¦Âç²ñ¤ò³Ú¤·¤ó¤ÇÌîµå¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦»Ñ¤¬¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£á¤ÈWBC¥È¡¼¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Î¸ÍÄÍ¤µ¤ó¡£
à¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¹Åç¥«¡¼¥×¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾®±à(³¤ÅÍ)Áª¼ê¤È¡Ê¸µ¡¦¹Åç¥«¡¼¥×¤Î¡ËÎëÌÚÀ¿ÌéÁª¼ê¤È¤«¡Ä¤Û¤ó¤È¤Ë¸Ä¿ÍÅª¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡Äá¤È¡¢ÃíÌÜÁª¼ê¤òµó¤²¡¢¤µ¤é¤ËÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Éã¤Ë·¦ÄÍÍÎ²ð¤µ¤ó¤ò»ý¤Ä°¦Î®¤µ¤ó¡£
Ä¹¿È¤ÎÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÉã¿Æ¾ù¤ê¤Î¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÌÜ¸µ¤Ç¡¢¿·ºî¤ÎÂçÃ«¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Î¾å²¼¤òÃå¤³¤Ê¤·²ñ¾ì¤ò°µÅÝ¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥óÃæ¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤Þ¤ë¤Ç»Ò¸¤¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤¿¤ê¤ò¥¥ç¥í¥¥ç¥í¡£
¸ÍÄÍ¤µ¤óÆ±ÍÍ¡¢WBC¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿ÏÃÂê¤¬¿¶¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢à¤¹¤´¤¯¿½¤·¾å¤²¤Ë¤¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ÊÁ°¤Î£×£Â£Ã¤òÇÒ¸«¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¤Î¤Á¤Î¤ÁSNS¤Ç¸«¤Æ¡¢¤Î¤Á¤Î¤Á±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹á¤È¡¢ÆÈÆÃ¤Êà¤Î¤Á¤Î¤Á±þ±ç¥¹¥¿¥¤¥ëá¤ò¹ðÇò¡£
¤Ê¤ó¤È¤«¡¢·¦ÄÍ¤µ¤ó¤ÈÌîµå¤äÂçÃ«Áª¼ê¤È¤Î¶¦ÄÌ¤ÎÏÃÂê¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤«¤Ã¤¿»Ê²ñ¼Ô¤Ï¡¢»öÁ°¾ðÊó¤«¤é¡Ö¤´²ÈÂ²¤ÇÌîµå´ÑÀï¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò°ÊÁ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤ë¤â¡¢àËÍ¤Ï¤½¤³¤Î¤Ê¤«¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹(¾Ð)¤¢¤Þ¤êÆþ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤È¤«¤ÇÃÎ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤ÞÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬¡¢²ÈÂ²¤«¤Ê¡£á¤ÈÆÈÆÃ¤Î´Ö¹ç¤¤¤Ç¤Ý¤Ä¤ê¤Ý¤Ä¤êÏÃ¤·¡¢»Ê²ñ¼Ô¤òËÝÏ®¡£àº£Ç¯¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ËÍ¤â¡ÊWBC¤ò¡Ë±þ±ç¤·¤¿¤¤¤Ê¡£¤Î¤Á¤Î¤Á¡¢¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æá¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û