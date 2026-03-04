¹âÌÚ¡¢ÎòÂåºÇ¶¯¤Î¶¥µ»¿ÍÀ¸¤ËËë¡¡½¸ÂçÀ®¤Î¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤Ç¹æµã
¡¡¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Î¹âÌÚÈþÈÁ¡Ê31¡Ë¡áTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡á¤Ï2·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ç½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¤Î½éÀ©ÇÆ¤Ë½¸ÂçÀ®¤ò·ü¤±¤¿¡£·ë²Ì¤Ï6°Ì¤ÇÉ½¾´Âæ¤Ë¤âÆÏ¤«¤º¡¢Ä¹Ç¯ÉÕ¤Åº¤¦¥è¥Ï¥ó¡¦¥Ç¥Ó¥Ã¥È¡¦¥³¡¼¥Á¤ÈÌó40ÉÃ´Ö¤âÊú¤¹ç¤¤¡¢ÄÁ¤·¤¯¹æµã¡£ÍâÆü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Çµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌ¤Äê¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆüËÜÎòÂåºÇ¶¯¤Î¥¹¥±¡¼¥È¿ÍÀ¸¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹¡£
¡¡Ãæ³Ø»þÂå¤«¤éÀ¤³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤ÇÀï¤¤Â³¤±¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ë·ü¤±¤ëÇ®ÎÌ¤È³Ð¸ç¤ÏÊÂÂçÄñ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2018Ç¯Ê¿¾»Âç²ñ¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤ÇºÇ¸å¤È»×¤Ã¤ÆÎ×¤à¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¡¢22Ç¯ËÌµþÂç²ñ¤Ï¡Ö1500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Õ¥§¡¼¥É¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¡£¸½ÌòÂ³¹Ô¤ÎÆ°µ¡¤È¤Ê¤ê¡¢À¤³¦µÏ¿¤ò»ý¤Ä¤³¤À¤ï¤ê¤Î¼ïÌÜ¤ÇÎÏ¤ò½Ð¤·¿Ô¤¯¤·¤¿¡£
¡¡18Ç¯¤Ë¤ÏÃ»µ÷Î¥¤«¤éÄ¹µ÷Î¥¤Þ¤Ç4¼ïÌÜ¤ÇÁè¤¦À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÆüËÜÀª½é¤È¤Ê¤ëÁí¹çÍ¥¾¡¡£²¦¹ñ¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¸Ç¤á¤¿»×¤¤½Ð¿¼¤¤Âç²ñ¤òºÇ¸å¤ÎÉñÂæ¤ËÁª¤ó¤À¡£Í£°ìÌµÆó¤ÎÂÀ×¤ò»Ä¤·¡¢¥ê¥ó¥¯¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¡£