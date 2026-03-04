【バドミントン S/Jリーグ・女子】ヨネックス 1−2 BIPROGY（3月1日／横浜BUNTAI）

【映像】場内どよめく90秒間の異例攻防（ノーカット）

バドミントンの国内最高峰・S/Jリーグの年間王者を決める「TOP4 Tournament」女子決勝が行われ、ヨネックスとBIPROGYが対戦した。第1ダブルスでは、ヨネックスの櫻本絢子／廣上瑠依ペアと、BIPROGYの五十嵐有紗／高橋美優ペアが激突。第2ゲーム終盤の22-22の場面で、約90秒に及ぶ異例のロングラリーが展開され、会場を大きくどよめかせた。

ヨネックスにとっては絶対にゲームを落とせない、一方のBIPROGYにとっては得点すればマッチポイントとなる運命の分かれ道。両ペアともに一歩も引かない白熱の攻防が続く中、中継で実況を務めた矢野吉彦氏が「ここへ来て長いラリーになりました。動いて打つ。ここも動いて打つ」と熱を帯びた声で伝えた。

櫻本・廣上ペアが攻め込み、五十嵐・高橋ペアがディフェンスを固める展開から、矢野氏が「前出ていく高橋のドロップショット、そしてその後の強打」「これを返せるか。返して返して、高橋！」と目まぐるしいラリーを描写し、最後は高橋が力強いショットを決めきった。

ゲームを決めた90秒間の激闘

約90秒間続いた死闘の末にポイントを奪われたヨネックスの2人は、精魂尽き果てたようにコートへ倒れ込んだ。解説の永原和可那氏も「いや、素晴らしいラリーですね」と感嘆し、「ここで落としたら体力的にもやっぱりきつい」とそのダメージの大きさを代弁した。

この極限のラリーを制して3度目のマッチポイントを握った五十嵐／高橋ペアは、見事にこのゲームを奪い試合に勝利。BIPROGYの優勝を大きく手繰り寄せる、まさに勝負を分けた激闘の90秒間となった。（ABEMA de J SPORTS）