3月4日 発表

画像は「オーバーウォッチ」のもの

Blizzard Entertainmentは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/PC用シューティング「オーバーウォッチ」において、「NieR（ニーア）」シリーズとのコラボが決定した。

本コラボは海外版の「オーバーウォッチ」公式Xにて告知されたもので、「Overwatch x Project YoRHa」として3月10日に開始が予定されている。スクウェア・エニックスの「NieR」シリーズとのコラボで、先行して公開されたビジュアルには「2B」や「9S」といったキャラクターのスキンと思われる姿が確認できる。

なお、記事執筆時点で日本向けの公式Xからの発表はなく、コラボ開始の日時などに関する詳細は不明となっている。