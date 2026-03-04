「オーバーウォッチ」と「NieR」がコラボ！ 公式Xにてコラボビジュアルもお披露目
3月4日 発表
画像は「オーバーウォッチ」のもの
Blizzard Entertainmentは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/PC用シューティング「オーバーウォッチ」において、「NieR（ニーア）」シリーズとのコラボが決定した。
本コラボは海外版の「オーバーウォッチ」公式Xにて告知されたもので、「Overwatch x Project YoRHa」として3月10日に開始が予定されている。スクウェア・エニックスの「NieR」シリーズとのコラボで、先行して公開されたビジュアルには「2B」や「9S」といったキャラクターのスキンと思われる姿が確認できる。
なお、記事執筆時点で日本向けの公式Xからの発表はなく、コラボ開始の日時などに関する詳細は不明となっている。
“A future is not given to you. It is something you must take for yourself” ?- Overwatch (@PlayOverwatch) March 4, 2026
Get your first look at our next iconic collaboration and team up your favorite androids when Overwatch x Project YoRHa launches Mar 10 ?? pic.twitter.com/BJH3cHa8t2