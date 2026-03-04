猫の『トイレトレーニング』を成功させるポイント3つ 失敗してしまう原因から正しい手順まで
環境づくりが成功の8割？成功させるポイント
猫のトイレトレーニングは「教え込むもの」というより、「失敗しにくい環境を整えること」が何より大切です。
猫はもともと排泄物を砂で隠す習性を持つため、適した環境さえ用意できれば、自然とトイレを覚えていきます。
1.静かで落ち着ける「場所」を選ぶ
トイレの場所は、成功を左右する大きな要素です。猫は警戒心が強く、排泄中は特に無防備になります。
人の出入りが多い廊下や、音の大きい家電の近くでは安心できません。リビングの隅や家具の陰など、静かで視線が気にならない場所が理想的です。
「ここなら大丈夫」と思える空間を用意することが、自然にトイレを使ってもらう第一歩になります。
2.頭数＋1個の「数」を用意する
トイレの数は、飼っている猫の頭数に1つ足すのが基本です。1匹でも2個あると、気分やタイミングによって使い分けができます。
多頭飼いでは特に重要で、縄張り意識によるストレスを減らす効果も期待できます。選択肢を増やすことが安心感につながります。
3.常に清潔を保ち「砂の好み」を尊重する
猫はとてもきれい好きな動物です。汚れたままのトイレは、それだけで避ける理由になります。排泄物はこまめに取り除き、できれば毎日状態をチェックしましょう。
砂は細かく柔らかいタイプを好む傾向があります。強い香り付きは、人には快適でも猫には刺激になることがあります。足触りや匂いが気に入らないと、別の場所を選ぶことも。
猫の好みを観察しながら整えていく姿勢が、成功率をぐっと高めます。
排泄を失敗しても叱らない
トイレの失敗が続くと、つい強い口調で叱りたくなるかもしれません。けれど排泄後に叱っても、猫は「何を怒られているのか」理解できません。
排泄行為そのものが怖い記憶になり、隠れて粗相をするようになるケースもあります。
失敗の背景には、「環境への不満」「砂の好み」「トイレの汚れ」「体調不良」などが隠れていることが多いものです。
とくに急に別の場所で排泄し始めた場合は、膀胱炎などの病気の可能性も考えられます。回数が増えたり、血尿が見られたりするなら動物病院で受診しましょう。
叱る代わりに、失敗した場所の匂いをしっかり消すことも重要です。匂いが残ると「ここがトイレ」と認識してしまいます。専用の消臭剤を使い、再発を防ぎましょう。
猫のトイレのタイミングを見逃さない
子猫を迎えたばかりの頃は、食後や睡眠後にトイレへ連れて行くのが効果的です。
排泄前には床の匂いを嗅ぐ、ソワソワ歩き回るなどのサインが見られます。その瞬間に優しく抱えてそっとトイレへ誘導します。
うまくできたときは優しく声をかけるだけで十分です。大げさに抱き上げる必要はありません。
成猫でお迎えした場合は、以前使っていた砂を少量混ぜると安心です。わからない場合は、砂のベントナイトか、なるべく小粒タイプの猫砂をいろいろ試しながら、好みを見つけていきましょう。
まとめ
猫のトイレトレーニングは、厳しく教え込むものではなく、安心できる環境を整えてあげることから始まります。
場所や砂の好みを見直し、清潔を保ち、失敗しても叱らず理由を探る。その積み重ねが成功への近道です。
焦らず愛猫の様子を観察し、小さな「できた」を一緒に喜ぶ気持ちがあれば、猫はきちんと応えてくれます。居心地の良いトイレ環境で穏やかな毎日を過ごさせてあげたいですね。