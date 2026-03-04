懲りない連中だ。

衆院選での大勝を受け、自民党内で解消したはずの「派閥」に復活の兆しだ。唯一、存続している麻生派以外で最も精力的に動いているのが、旧安倍派。派閥解消の原因となった裏金づくりに手を染めていた“戦犯集団”だが、シレッと復権を狙っている。先月下旬、都内飲食店で、国政復帰した複数の元所属議員を含む約20人で会食した。

「仕切り役は『5人衆』と呼ばれた萩生田光一幹事長代行で『一致結束しよう』などと呼びかけ、気合は十分。旧安倍派の中堅・若手からは『萩生田派』結成を求める声まで上がっている。一方、5人衆の1人だった西村康稔選対委員長もグループ結成を模索しているそう。総理の椅子にこだわる西村さんに対し、萩生田さんは黒子役に徹する考え。2人で高市総理を支え、総裁派閥をつくるつもりでしょう」（官邸事情通）

萩生田氏本人は先月末、ブログで〈（旧安倍派の）後輩、復活組の慰労会を行いました〉と書き、〈皆で食事でもしようというのはそんなに特別な事ではないと思いますが…。メディアは早速派閥復活と煽ります〉と記したが、まんざらでもない腹の内が行間ににじみ出ている。

旧二階派も復活に向けて蠢いている。

「派閥事務総長だった武田良太元総務相が今回の衆院選で返り咲き、グループ結成に動いている。5日には派閥会長だった二階元幹事長本人を招いて夕食会を開く予定。約30人が集まり、二階さんから武田さんに『旧派閥』の禅譲セレモニーが行われるそうです。武田さんは菅元首相と近く、無派閥議員らでつくる『菅グループ』の一部も合流する可能性がある」（永田町関係者）

党内からは冷ややかな声

旧岸田派の会長だった岸田文雄元首相も、都内の焼き肉店で約30人を集めた会合を開催。側近の木原誠二衆院議員らが参加した。旧岸田派幹部だった林芳正総務相を総裁選で支えた議員も別ルートで動いている。都内飲食店での会合には小野寺五典税調会長が出席したという。

旧茂木派会長だった茂木敏充外相も所属していた議員らと定期的に昼食会を開催。旧派閥とは別だが、石井準一参院幹事長がきのう（2日）、小林鷹之政調会長を支援するグループの立ち上げを明かした。

「グループづくりが活発な最大の理由は、唯一残る麻生派が拡大に向けて動き回っているからです。会長の麻生副総裁は衆院選の応援で全国を奔走。麻生派所属の候補だけでなく、新人の応援にも精力的に入った。結果、公示前に43人だった所属議員は60人に拡大。新人は11人も加入しました。当然、『数』を増やして『ポスト高市』でも主導権を握る狙いがある。この動きにつられて、みんな蠢き出したわけです」（官邸事情通=前出）

党内からはこんな冷ややかな声が上がる。

「そもそも、岸田政権時に裏金事件の反省や人事への介入を断つために派閥解消を決定。かと思ったら、麻生派だけは存続という意味不明な結果だった。加えて、『新人教育の機会が失われる』といった解消のデメリットも一顧だにされないまま。それが、今になってなし崩し的に“派閥復活”なんて理解できない。党のガバナンスが利いていない証拠でしょう。国民も納得しませんよ」（旧派閥に所属していた中堅）

また何か問題を起こすのではないか。

