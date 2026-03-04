TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が出演番組を相次いで休み、懸念がひろがっている。先週2月28日のTBS系「情報7daysニュースキャスター」に3月1日のラジオ「安住紳一郎の日曜天国」、さらに2日はメインキャスターを務める朝の情報番組「THE TIME,」を欠席したのである。

「『THE TIME,』は年末年始の代休であると南後杏子アナが説明し、今週いっぱい休むと伝えました。とはいえ、もともと週6本のレギュラー番組を抱えて多忙なところ、2月はミラノ・コルティナ五輪で現場からの生中継などを行ったあと、26日放送『THE TIME,』の『出張！安住がいく』コーナーで新潟県長岡市に赴き、山古志地域から生中継で雪下ろしをしていた。『7days』でコンビを組む三谷幸喜氏が『体調不良、働きすぎだよね』と指摘した通りだと、多くのファンや関係者が心配しています」

とは、スポーツ紙芸能デスクだ。

「安住アナは2023年8月に『日曜天国』を途中退席して休み、『THE TIME,』を3日間欠席したことがあります。このときは夏風邪による喉の風邪と説明し、数日後に復帰しましたが、復帰時に充血と顔の腫れが残る状態だと打ち明けて、心配されていました。今回も顔の腫れや喉の異変を指摘されていますし、安住アナは『最近ちょっと太った』などと取材などで語っています。これについては、『新婚の幸せ太りじゃないか』という見方も出ているのですが、どうなのでしょうか」（同）

■50歳の新パパはワークライフバランスどころじゃない？

50歳の2024年、12歳年下の元タレント西島まどかさんとの結婚を発表した安住アナは2025年末に第1子となる女児が誕生している。安住アナを知る放送関係者はこう言う。

「たしかに新婚ですが、安住アナは『別居婚』であるとして、子どもに恵まれてからも生活に変化がなく、娘さんとも『そんなに会っていない』とし、日常的な関わりは限定的なようです。むしろ、50歳でパパになったことで健康管理をより意識するようになったとか。それでいて『家庭を持つことになり、これからも奉公したい』と、さらに仕事ファーストでいくようなことを言っていました。そのため私生活というより、過労で体調を崩したとみられていますよ」

試しに1週間のスケジュールを聞くと、こんな具合らしい。

「平日の月〜木曜日は『THE TIME,』が早朝5時20分から8時まで約2時間半の生放送で、準備を含めて朝4時前には出社しています。土曜夜は『7days』で夜10時から1時間、日曜日も『日曜天国』が朝10時から2時間あって、打ち合わせなども含めると倍の時間がかかることも。これに中継、特番、出張が加わり、休みはローテーションで月4程度でしょう」（同）

安住アナは2025年11月6日の「THE TIME,」で4日連続休養を告知した際、こう言っている。

「休みを把握しています。上司なんでね。大変です、ワークライフバランス」

部下の仕事にも気を配る中間管理職でありながら、本人は過労死リスクすれすれで働き続けているとすれば、周囲から心配されるのも当然だろう。

