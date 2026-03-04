社会人1年目からの愛車に軽トラックが衝突・Uターンして逃走「びっくりして涙が止まらない」　神奈川・平塚市

神奈川・平塚市の交差点で軽トラックが直進車に衝突する事故が発生した。事故に遭った女性がドアを開けようとしたところ、軽トラックは逆走するように逃走。女性はショックで涙が止まらなかったという。

声をかける間もなく逃走

2月3日午後7時過ぎ、神奈川・平塚市でカメラが捉えたのは交差点に進入した直後、反対車線の軽トラックと衝突する瞬間だ。

事故に遭ったドライバーの女性は「本当にドン！みたいな」と当時の状況を振り返った。

女性は道路の脇に止め、「（軽トラックが）Uターンしようとして後ろに下がっていたので、そこで止まってくれるんだと思った」ものの「（自分が）ドアを開けようとしたら、そのまま逃げちゃった」という。

Uターンした軽トラックは、そのまま反対車線を逆走するかのように走り去っていった。

新卒時からの愛車を傷つけられ涙

女性は「びっくりして涙が止まらなくて。『へっ』となって声が出なかった」とショックを隠し切れない様子だ。

この事故で、愛車のドアは大きくへこんでしまったという。

事故に遭ったドライバーは「通勤の愛車で（社会人）1年目の時から支えてもらった愛車が傷つけられて…」と落胆している。

警察は、人身事故として軽トラックの行方を追っている。

（「イット！」3月3日放送より）