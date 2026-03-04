Mr.Children、ニューアルバムタイトル曲「産声」配信スタート 桜井和寿がコメント「喜びの歌です」
Mr.Childrenが、25日に発売となる通算22枚目のニューアルバム『産声』から、タイトル曲「産声」をきょう4日に先行配信リリースした。また、午後8時には同曲のミュージックビデオをYouTubeにてプレミア公開する。
【動画】Mr.Children「産声」ミュージックビデオ
同作のレコーディングには、世武裕子（ピアノ）、山本拓夫（サックス＆フルート）、西村浩二（トランペット）、半田信英（トロンボーン）が参加。カバーアートのディレクション／デザインは森本千絵（goen°）氏が担当している。
桜井和寿（ボーカル、ギター）は同曲について、「昨日より充実した今日でなくとも 今日より素敵な明日が来なくとも「今日を生きているそれだけで意味がある」そう感じられた時、新しい命が、胸の中で産声をあげる そんな喜びの歌です」とコメントしている。
Mr.Childrenは4月4日の千葉・ららアリーナ東京ベイ公演を皮切りに、全国14会場で28公演を行う全国ツアー『Mr.Children Tour 2026 “Saturday in the park”』を開催する。
