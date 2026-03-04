引っ越しの荷ほどきが3日で終わる荷づくりのコツ！元海保・整理収納アドバイザーが5回の転勤で学んだ段ボール捌き術

元海上保安官で大型巡視船に乗り組んでいた川崎みささんは、その経験を生かし、整理収納アドバイザーとして暮らしに役立つ情報を発信中。転勤族ママでもある川崎さん。今回は、「荷づくり・荷ほどき」を最短で終わらせるコツを教えてもらいます。



文・写真＝川崎みさ

引っ越しの準備は本当に大変ですよね。私も転勤族の夫と結婚して15年間で5回の引っ越しを経験しました。始めは失敗や反省ばかりだった引っ越し作業ですが、「段ボール」の使い方をマスターしてから、効率よく引っ越し準備が整えられるようになり、引っ越し後も約3日で全ての荷ほどきが完了するまでに。

引っ越しを「ラクに！効率よく！」済ませたい人のための荷づくり・荷ほどきのコツをご紹介します。

荷づくりの「鉄則」

引っ越し前に、段ボールへ荷物を詰めるときの最初のコツ。それは、「1つの引き出し」ごとに、なるべく「1つの段ボール」に詰めること。

もし、どうしても1つの段ボールに複数の引き出しのモノを入れたい場合は、「同じ家具に収納するモノ」に限定すると、効率よく荷ほどきができますよ。

以前の私のように「まだスキマがあるから」と言って、段ボールに収納場所が違うモノを詰めてしまうと、荷ほどきの際に、家の中での移動が増えて時間も労力も余計にかかってしまいます。

段ボールにモノを詰める時は、本など重たいモノは「小さな段ボール」へ。一方ぬいぐるみなど軽いモノは「大きな段ボール」へ入れるのがベスト。

私は以前、大量にあったコミック本を「まとめて入れよう」と、大きな段ボールに入れて大失敗。重過ぎて動かせず、再度荷づくりが必要に。他にも、重過ぎると段ボールの底が抜けてしまったり、移動の際に腰を痛めることもあるため、大きな段ボールは重くなり過ぎないように注意が必要です。

｢開けるタイミング」ごとに詰める

以前は、手あたり次第に段ボールにモノを入れていました。そのため、引っ越し後に部屋に積み上げられた段ボールの山から欲しいモノを探すのに四苦八苦。そこで、「開封するタイミング」ごとにモノを詰めるようになってから、引っ越し直後の生活にも困らず、効率よく荷ほどきができるようになりました。

「引っ越しの荷物」と言っても、引っ越し当日に必要なモノ（パジャマや歯ブラシなど）もあれば、急いで取り出さなくてもいいモノ（クリスマスツリーなど）もありますよね。そこで、開封するタイミングを次の4つに分けます。

（1）引っ越し当日に開ける

（2）引っ越し翌日に開ける

（3）なるべく早く開ける

（4）時間があるとき開ける

パッと見て、どのタイミングで開けたらいいのか分かるように、段ボールの表に「当日」「翌日」など書いておくと便利ですよ。

荷入れの際に、引っ越し業者の方に「当日と書いてある段ボールは、手前に置いてください」とお願いしましょう。後から自分で段ボールの山をかきわけて「当日開ける段ボール」を探さずに済むので、とってもラク！

段ボールに「部屋番号」をふる

キッチンやお風呂場などは誰が見ても分かりますが、寝室や子ども部屋など、引っ越し業者さんには部屋わりが分かりにくいので、段ボールと部屋の見取り図に「番号」をふります。

そうすることで、荷入れの際に引っ越し業者さんに、どこの部屋にどの段ボールを運び入れたらいいのかが伝えやすくなります。

以前は、とりあえず荷入れを早く終わらせようと、テキトーに段ボールを運び込んでいました。しかし、その方法だと、引っ越し業者さんが帰った後に、夫と2人で段ボールを再移動させる時間と手間が必要でした。時間と体力のロスを防ぐためにも、引っ越し業者さんの力をお借りして、荷入れ時に適切な場所へ段ボールを運んで頂くようにしています。

荷入れの際は、番号入りの見取り図を私が持ち、家の中央に立って「1番はこちらへ」「3番はあちらの部屋です」と、どの段ボールをどの部屋へ運べばいいのか、引っ越し業者さんへ声かけをしています。

ちなみに、以前は使用済みの段ボールを無料回収してくださる引っ越し業者さんもありましたが、今は有料（数千円）での引き取りが多くなっています。わが家は、前回の引っ越しから使用済みの段ボールは、自分たちで地域の資源回収へ出して処分費用を0円に抑えています。

「段ボール」を制する者は引っ越しを制する！

引っ越し前に、｢とりあえず荷物をまとめる」ことばかりに意識が向いていた頃は、引っ越し後の荷ほどきに約1カ月ほどかかっていました。

しかし、あらかじめ「効率よく荷ほどきをするには？」と考え、ちょっとした工夫を重ねた結果、前回の引っ越しでは荷ほどきが約3日で完了。

ご紹介したコツはどれも、簡単なものばかりですが効果は抜群！1日でも早く、引っ越し先で落ち着いた生活ができるように、ぜひ取り入れてみてくださいね。

川崎みさ（かわさき・みさ）

1985年生まれ、広島県在住。元海上保安官で2児のママ。船舶料理士、整理収納アドバイザー1級、防災士、ひろしま防災Jプログラムトレーナー。