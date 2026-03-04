平野歩夢、「1月に骨折したばかりなのに」「もう試合出場」 レジェンドと“2ショ”近況に驚きの声
スノーボード・ハーフパイプの2022年北京五輪の金メダリストで、ミラノ・コルティナ2026冬季五輪でも活躍を見せた平野歩夢（27）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。スノーボード界のレジェンド、ショーン・ホワイトとの2ショットを公開した。
【写真】もう試合出場！レジェンドと2ショでうれしそうな平野歩夢
投稿で「Thank you @thesnowleague Aspen!」と、ショーンが立ち上げた大会「スノーリーグ」での2ショットを公開。肩を組むショーンの隣で笑顔を見せている。なお平野は、2月27日と28日に行われた第1シーズン第3戦アスペンに出場していた。
この投稿に「カッコいいーーーー！！！」「すごいすごすぎる」「大好きな2人 尊い」「素敵な2shot」「歩夢クンの強くなって戻ってきます、の言葉を思い出します」「五輪からまだそんな日にち経ってないのにもう試合出場、すごいです」「時代を築いてきたレジェンド同士の素敵なショット 胸が熱くなります」「白い背景にスター。絵になりますなぁ〜」「お互いを尊敬し合っている関係性が伝わる写真。本当に素敵です。」「歩夢くん、楽しそうで何よりです！1月に骨折したばかりなのにスノーリーグまで参戦したのが凄いです！シーズン王者になれるように応援してます！」などのコメントが多数寄せられた。
