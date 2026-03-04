第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する台湾は、初戦となる5日のオーストラリア戦にソフトバンクの徐若熙（シュー・ルオシー）投手（25）が先発することが決まった。4日、東京ドームで行われた会見で曽豪駒（ソ・ゴウク）監督が明らかにした。

大事な初戦を託されたシューは「明日は自分のベストを出して初戦を何としても取りたい」と力強く必勝を宣言。前日にブルペン入りし「直球を中心に変化球も織り交ぜて、球の感触を確認した。ストレートは問題ない。ただ、コントロールはもう少し調整が必要かなと。大きな問題はないので明日に向けてしっかり準備する」と語った。

この日の前日練習では東京ドームでマウンドの状態を確認するなど最終チェックを行った。

シューは日米複数球団の争奪戦の末、ソフトバンクがこのオフに3年推定15億円の超大型契約で獲得した“台湾No・1右腕”だ。最速158キロの直球に加え変化球も多彩で、24年の台湾シリーズではMVPに輝いた。

今季から日本球界に挑戦し、デビュー戦が日本での国際舞台となることから、日本のファンに見せたいところを問われ「日本の球場は初めてですので、あまりよく知らないのですが、明日、何を見せるかというよりは、今日はしっかり休み、明日は明日になってから考えます」とさらりと語った。

ソ監督はシューを初戦の先発に起用した理由について「彼が私たちのチームにおいて、コンディションが最も整っている投手だからです」と説明。「また、これまでの大会を見ても、彼はよく初戦で投げてきたのですが、そうした時はいつも試合をしっかりと作ってくれていました。そこにも期待をして、明日、予想以上のプレーをしてほしい」と期待を寄せた。