「ベースボールアメリカ誌」がワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場ロースターに名を連ねるMLBの有望株の中で、特にオーストラリアのトラビス・バザーナ（23）に注目している。

身長1メートル80、体重90キロ。ガーディアンズ傘下の二塁手で、ガーディアンズではトップの有望株、メジャー全体でも22位である。卓越した打撃力を持ち、近い将来、同球団の正二塁手として定着すると期待されている。

2022年に渡米し、オレゴン州立大学で3シーズンプレー、打率.360、出塁率.497、長打率.660の記録を残した。大学時代は同大のOBで、ガーディアンズでも一緒になるスティーブン・クワンらから学んでいる。2024年のドラフトで全体1位指名を受け、895万ドルの契約金を手にした。

練習態度はとても熱心で、球団スタッフは「好奇心と努力の両方を持ち合わせている。成長への欲求、可能性を追い求める姿勢は、尋常じゃないレベルです」と絶賛している。2025年はマイナーで84試合に出場、9本塁打、39打点、12盗塁だった。