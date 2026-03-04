料理家の栗原はるみさん（７８）が４日、ＮＨＫ総合「あさイチ」に出演し、料理家となったのは７年に亡くなった最愛の夫、玲児さんの言葉がきっかけだったと話した。栗原さんは著書『ごちそうさまが、ききたくて。』（文化出版局）をはじめ、累計発行部数は３２００万部を超えている。

栗原さんは「人生を楽しむ１００のリスト」を作った。リストは「やりたいこと挑戦したいこと」をメモし、栗原さんは「書いてみると分かりやすい」と頭のなかに置いておくだけではなく、文字にしてみることの有効性を強調した。

７年前、５０年連れ添った夫玲児さんを亡くし、当時は「病気のように泣いた。泣かない日はない。夫の『お』と玲児の『れ』に泣けちゃう」と悲しみにくれたという。日々の食事もままならないか、なんとか気持ちを前向きにしようとした。

１００のリストのひとつが「猫を飼う」こと。もうひとつは「ギターを楽しむ」ことで、７５歳でエレキギターを始めた。栗原さんは「寂しいことがだいぶ減った。玲児さんが亡くなって無心になれるものが見つかってよかった」と笑みを浮かべた。ＳＮＳを続けており、約８４万人のフォロワーがいる。７年間、毎日続けているそうで「文通しているような感じ。メッセージに慰められる。素晴らしい」とフォロワーに助けられているという。

栗原さんは「専業主婦でなんにもできなかった。働いたことがなかった。毎日毎日、夫を待ってるから。お風呂を沸かして。それが嫌ということはなかったろうけど、もどかしい。（夫は）好きなことを見つけてほしいとずっと思ってて。お金を稼ぐことではなくて自分がやりたいことを見つけないと。それで料理しかできないからやってみようと思ったのがきっかけ」と話した。玲児さんが「好きなことを見つけなさい」と「ずーっと言ってました」と振り返った。