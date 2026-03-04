【引っ越し前日・当日・翌日にやること】元海保・整理収納アドバイザーが5回の転勤で学んだ“これだけやればOK”リスト

元海上保安官で大型巡視船に乗り組んでいた川崎みささんは、その経験を生かし、整理収納アドバイザーとして暮らしに役立つ情報を発信中。転勤族ママでもある川崎さん。今回は、引っ越しを効率よく、安く進めるための「前日・当日・翌日にやることリスト」を教えてもらいます。



文・写真＝川崎みさ

私は転勤族の夫と結婚し、15年間で5回の引っ越しを経験。初めは失敗や反省ばかりでしたが、回数を重ねるうちに「失敗しやすいポイント」が分かってきました。そこで、これまでの失敗や反省と整理収納アドバイザーの知識をプラスして、とりあえずこれだけやれば大丈夫！という「やることリスト」を作成しました。

では、引っ越し前日・当日・翌日に分けて紹介していきます。

前日やることリスト1〜5

（1）冷蔵庫を空にする

冷蔵庫のコンセントを抜くために、冷蔵庫の中を空にします。まだ食べきっていない要冷蔵品がある場合は、キャンプ用のクーラーボックスなどを活用すると便利です。

（2）冷蔵庫のコンセントを抜く

引っ越しで「冷蔵庫」を持って行く場合、移動中に他の荷物への水濡れなどを防止するために、霜取り・水抜きなどが目的で、丸1日ほど冷蔵庫の稼働を止めます。わが家は、引っ越し前日の朝にコンセントを抜いています。

（3）郵便物の転居・転送サービス手続き

郵便物を新しい住所に転送するための手続きも忘れずに。郵便窓口、ポスト投函、ネットでの手続きなど方法が色々あります。転送期間は届出日から1年間なので、引っ越し先で生活が落ち着いたら、保険や通帳などの住所変更も早めに行いましょう。

（4）なるべく早くお風呂に入る

引っ越し前日は、なるべく早めに入浴すると最後のお風呂掃除を早めに終わらせることができます。

（5）最後のお風呂掃除をする

家族全員が入浴を済ませたら、壁、床、浴槽、天井、排水溝、鏡などをピカピカに。ドアや窓のサッシの掃除も忘れずに。

当日やることリスト1〜5【旧住所編】

（1）寝具をたたむ

朝起きたら、一番に寝具をたたみます。布団は引っ越し当日に、業者さんが「布団袋」をくださるので、すぐに入れられるように準備をします。

（2）手荷物をチェック

引っ越し先に、手持ちで持って行く荷物をチェック。わが家は、水分補給のためにペットボトル（500mL）を数本、引っ越し作業中のトイレのためにトイレットペーパー1個と手拭き用のタオル1枚、段ボールから剥がしたガムテープや、食事のゴミを捨てるためにゴミ袋数枚、荷入れ前に軽く掃除をするため、ウェットティッシュ1箱（もしくはフロアワイパーなどの掃除道具）は、必ず手荷物にしています。

〈わが家の失敗談〉

引っ越し当日の荷入れは、約1時間。その間に、急に子供から「トイレに行きたい」と言われ、困ったことがありました。それ以来、すぐトイレが使えるように「トイレットペーパー1個」と「手拭き用のタオル」は、手荷物で準備しています。

（3）最後の荷物を段ボールに詰める

パジャマ、歯ブラシ、コンタクトケースなど、当日の朝まで使っていたモノを段ボールへ。このとき段ボールに、「毎日使うモノ」の目印をつけておくと、引っ越し先で優先的に開ける段ボールが分かりやすいので、荷ほどきの効率が爆上がりします。

（4）冷蔵庫と洗濯機の下の床掃除

引っ越し業者さんが、荷物を運び出したら、冷蔵庫と洗濯機の下の床掃除。2カ所ともかなり汚れているので、使い捨ての掃除道具を準備するのがおすすめです。

（5）忘れ物と施錠をチェック

照明器具の撤去、洗面台で外した腕時計などがないか、退去前に家の中を指さし確認でチェック。1人だと見落としやすいので、忘れ物と施錠のチェックは大人2人で行うのがベスト。

〈私の失敗談〉

宿舎の「鍵」を退去時に管理人さんへ返却するのですが、返却すべき鍵のうちの1本を引っ越し用の荷物として誤って梱包。管理人さんや次の入居者様にもご迷惑をかけてしまったうえに、後日、カギを書留で郵送することになり予定外の手間と出費が発生…。トホホな失敗でした。

当日やることリスト6〜10【新住所編】

（6） 部屋の破損や汚損の状況チェック

新居についたら、まず部屋の破損や汚損カ所をチェック。破損、汚損カ所は、必ず1カ所ずつ写真に撮って保存しましょう。「入居時にすでにあった傷」だと証明できれば、退去時のトラブルを回避できます。

（7）家中の蛇口の水を数分出す

入居する部屋によっては、数年間使われていなかったこともあるため、家中の蛇口を開けて、数分間水を出しっぱなしにします。

（8）トイレットペーパーと手拭きタオルの設置

子供から、急に「トイレに行きたい」と言われてもいいように手荷物の中から、トイレットペーパーとタオルを出して設置。

（​9）床のホコリや虫の死骸の掃除

前居住者さんの退去直後でも掃除が行き届いていない場合もあるので、荷入れ前に床掃除は必須。

〈私の失敗談〉

数年間空き部屋になっていたせいで、入居先の床にはホコリや虫の死骸だらけだったことがありました。掃除道具が手元になく、泣く泣く荷入れを開始。当然、すぐに掃除道具を買いに行き、夫と2人で運び込んだばかりの荷物を再び移動させて床を掃除。手間も疲れも2倍になった大失敗でした。

（10） 当日開封すべき段ボールの荷ほどき

パジャマや歯ブラシ、夕食用のレトルト食品、引っ越し当日の入浴で使うお風呂セットなどが入った段ボールの荷ほどき。引っ越し当日に荷ほどきをする段ボールには、分かりやすい目印（星印など）をつけておくと見分けやすいですよ。

翌日やることリスト1〜5

​（1）市区町村役場で転入届等の手続き

子供の転校手続きなどがあるため、わが家は引っ越し翌日に市役所で転入等の手続きをしています。3月30日〜4月2日頃は転出入が多く込み合うのでご注意を。転入届は、引っ越してきた日から14日以内に行う必要があります。

〈私の失敗〉

転入手続きで、夫が職場に提出するための「住民票」を発行し忘れ、1日に2回も（しかも待ち時間が長い）市役所へ。また、忘れ物があると家に取りに帰るタイムロスも発生するため、手続きに必要なモノはあらかじめ確認してください（世帯人数分のマイナンバーカード、印鑑、転出証明書など）。

（2）運転免許証の住所変更

運転免許証の住所変更も、速やかに行う必要があります。転入届を出して、マイナンバーカードの住所変更を済ませてからすぐに手続きをするのがおすすめです。マイナ免許証があれば、オンラインでも手続きが可能。ただし、マイナ免許証のワンストップサービスの設定ができていない場合、従来の免許証を身分証として併用している場合などは、最寄りの警察署などでの手続きが必要です。新住所が確認できるもの（マイナンバーカードや住民票）の持参もお忘れなく。

（3）食品の買い出し

引っ越し直後でバタバタしているので本格的な料理はできませんが、味噌汁くらいは作りたいのでカット野菜を購入しています。

（4）荷ほどき

替えの服や鍋など、よく使うモノが入っている段ボールを荷ほどき。ちなみに、段ボールの荷づくりをする時は、

・「毎日使うモノ（引っ越し当日に開ける）」

・「よく使うモノ（引っ越し翌日に開ける）」

・「ときどき使うモノ（なるべく早く開ける）」

・「あまり使わないモノ（時間があるときに開ける）」

の4つに分けると、荷ほどきがスムーズにできるようになります。

（5）ゴミ​置き場の位置を確認

ゴミ置き場の位置は、現地に行ってみないと分からないことがほとんど。引っ越し後はゴミが大量に出るので確認をしておきましょう。

【番外編】体調管理も大切！

以前の引っ越しでは、疲れがピークに達して引っ越し前日に38.4度の熱を出してしまいました。このことから、頑張り過ぎないためにも「やることリスト」の見直しが必要だと感じ、反省点を踏まえてリストを更新。引っ越し前後は疲れやすく、またインフルエンザも流行している時期でもあるので、くれぐれもご自愛くださいね。

川崎みさ（かわさき・みさ）

1985年生まれ、広島県在住。元海上保安官で2児のママ。船舶料理士、整理収納アドバイザー1級、防災士、ひろしま防災Jプログラムトレーナー。