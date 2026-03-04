第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する台湾は、初戦となる5日のオーストラリア戦にソフトバンクの徐若熙（シュー・ルオシー）投手（25）が先発することが決まった。4日、東京ドームで行われた会見で曽豪駒監督が明らかにした。

曽豪駒監督は「初戦が決戦だという意気込みで臨みます。初戦が一番大事。初戦を取って、チームの勢いを盛り上げていきたい」と初戦の大事さを唱え、25歳右腕を“開幕投手”に抜てきした。

徐を初戦の先発に起用した理由として「彼が私たちのチームで最もコンディションが整っている投手だということ。これまでの大会を見ても彼はよく初戦を投げていた。いつも試合をしっかりつくってくれている」と説明。だからこそ「そこにも期待して明日は予想以上のプレーをしてほしいなと思っている」と語った。

台湾代表は2024年のプレミア12で決勝で侍ジャパンを破り、初優勝した。指揮官は「成功体験があれば、必ず全選手の自信が高まる。一度成功を収めたら、その時点でその成功は過去のものとして、またゼロから新しい旅が始まります。私たちはいつも、より良いチーム、より良い選手、そしてより良い成績を出すために、自分たちの歴史を塗り替えるべく努力を続けています」と過去の栄光にとらわれず、進んで行きたいと覚悟を口にした。