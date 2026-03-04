お笑い芸人くまだまさし（52）が4日までにXを更新。ダウンタウン松本人志（62）が出演するCMに言及した。

松本は1日、美容整形外科「高須クリニック」のCMに“一瞬”登場。今回のCM出演で約2年ぶりの地上波“復帰”を果たしたことになる。CMは高須克弥院長が海外の上空でヘリコプターに乗っているシーンなどで始まる。その後、複数の人と会議している映像になり、その参加者の1人として黒縁のメガネをかけ、長髪のかつらをかぶり、口ひげをたくわえ”激変”したルックスの松本が、高須氏の隣に座っている姿が一瞬映った。そして再び画面はヘリの中で高須院長が「イエス！銀座高須クリニック」と決め台詞を発してCMは終わる。

くまだは、松本が登場したシーンのキャプチャー画像を貼り付け「高須先生カッケェ〜 カッケェ〜す やると言った事は必ずやる」と、CMに起用した高須氏を称賛。続けて「っにしても後ろの人、最高だ〜」と松本の地上波復帰を喜んだ。

高須氏は、松本が活動休止中だった24年4月、Xに「僕は松ちゃんが復帰したら全力でスポンサーやります」「松ちゃんが復帰したら高須クリニックのCMに使います。約束します。僕はウソをつきません」などと一貫して支援を宣言。昨年12月にも「次の高須クリニックCMは松本人志さんにお願いする予定です。ご理解ください」などと予告していた。