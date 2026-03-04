【ほっともっと】「海鮮天丼」を期間限定で販売　新たにアジが加わった海鮮3種と野菜3種の贅沢天ぷら【本日から】

弁当チェーンのほっともっとは、3月4日(水)から「海鮮天丼」を販売する。ぷりっとしたエビ2尾、食べ応えのあるイカに加え、アジの海鮮3種と、サツマイモ、レンコン、スナップエンドウの野菜3種を盛り合わせた。

価格は690円。全国2,425店舗で販売予定。

〈地域に合わせたこだわりのたれと充実のラインアップ〉

「海鮮天丼」は、合計6種類の天ぷらを味わえる期間限定の人気商品。天丼のたれは地域ごとに異なり、東日本は2種類の醤油と鰹節を合わせたキレのある風味が特徴、西日本は鰹・昆布・煮干し・椎茸の旨みに濃口醤油を加えたまろやかな甘みが特徴。あわせて、エビを5尾盛り付けた「上・海鮮天丼」、玉子でふんわりとじた「海鮮天とじ丼」、もち麦ごはんを使用した「もちミニ 海鮮天丼」なども同時に販売する。また、おかずとごはんを分けた「海鮮天ぷら弁当」も用意する。

【ラインアップ画像を見る】「上・海鮮天丼」、「海鮮天とじ丼」、「もちミニ 海鮮天丼」、「海鮮天ぷら弁当」の画像を見る

〈ラインアップ一覧〉

◆海鮮天丼

690円

◆上・海鮮天丼

890円

◆海鮮天とじ丼

750円

◆もちミニ 海鮮天丼

630円

◆海鮮天ぷら弁当

750円

【ラインアップ画像を見る】「上・海鮮天丼」、「海鮮天とじ丼」、「もちミニ 海鮮天丼」、「海鮮天ぷら弁当」の画像を見る