FREDフォース10新作登場！60周年記念リング＆ライズコレクション

ジュエリーブランドFREDのアイコン「フォース10」が誕生60周年を迎え、新たなリングコレクションと「フォース10 ライズ」の新作が登場しました。洗練されたバックルモチーフとゴールドの輝きが魅力のジュエリーは、日常にも特別な日にも寄り添う存在。タイムレスなデザインと現代的な美しさが融合した新作をチェックしてみてください♡

新作フォース10リング登場

3月1日発売の新作リングは、フォース10の象徴であるバックルモチーフをミディアムサイズで表現したデザイン。曲線の美しさとシャープなラインが調和した、モダンで洗練された印象が魅力です。

フォース10リング



ホワイトゴールド（ダイヤモンド）

価格：688,600円

ホワイトゴールド

価格：503,800円

ピンクゴールド（ダイヤモンド）

価格：644,600円

ピンクゴールド

価格：470,800円

イエローゴールド（ダイヤモンド）

価格：644,600円

イエローゴールド

価格：470,800円

プレーンタイプはゴールドの純粋な輝きを楽しめ、パヴェダイヤモンドタイプは優美な光のラインが指元を華やかに彩ります。

力強さと繊細さを兼ね備えたデザインは、性別を問わず身につけられる自由なスタイルを表現しています。

フォース10ライズ新作登場

3月中旬発売予定の「フォース10 ライズ」コレクションには、華やかなイエローゴールドの新作が加わります。

ケーブルモチーフとバックルのデザインにダイヤモンドラインを組み合わせた、グラフィカルで洗練されたジュエリーです。

フォース10 ライズ



ネックレス（イエローゴールド）

価格：731,500円

リング（イエローゴールド）

価格：999,900円

イヤリング Large model（イエローゴールド）

価格：1,980,000円

イヤリング Small model（イエローゴールド）

価格：984,500円

イヤーカフ（イエローゴールド）

価格：360,800円

アジャスタブルネックレスや2種類のイヤリング、自由な位置に装着できるイヤーカフなど、重ねづけも楽しめるラインナップ。

ピンクゴールドやホワイトゴールドとのミックススタイルもおすすめです♪

長く愛したいアイコンジュエリー

フォース10の新作は、時代を超えて愛されるデザインと現代的な感性が融合したコレクション。リングからネックレス、イヤーカフまで揃い、自分らしい組み合わせを楽しめるのも魅力です。

日常のスタイルにさりげない輝きを添えながら、特別な気分を演出してくれるジュエリーとして長く愛用できそうです♡