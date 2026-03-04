TBS NEWS DIG Powered by JNN

JR東日本によりますと、総武本線は強風の影響で成東と銚子の間の上下線で運転を見合わせています。

鹿島線は、佐原と鹿島神宮の間で運転を見合わせていましたが、午前10時すぎに運転を再開しました。