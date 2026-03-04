ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > JR鹿島線運転再開、総武本線は運転見合わせ続く 強風のため JR鹿島線運転再開、総武本線は運転見合わせ続く 強風のため JR鹿島線運転再開、総武本線は運転見合わせ続く 強風のため 2026年3月4日 10時38分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東日本によりますと、総武本線は強風の影響で成東と銚子の間の上下線で運転を見合わせています。鹿島線は、佐原と鹿島神宮の間で運転を見合わせていましたが、午前10時すぎに運転を再開しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 職場でも「スウェットパンツ」なぜ人気？おしゃれに着こなす今風スタイルとは？【THE TIME,】 関連情報（BiZ PAGE＋） 徳島, リハビリ, 横浜, 静岡, 神奈川, 井の頭線, 置床工事, 大船, 寺田屋, 長野