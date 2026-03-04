戸塚純貴、同郷・大谷翔平のコレクション身にまとい上機嫌
俳優の戸塚純貴が4日、東京・銀座のBOSS Store Ginzaでヒューゴ ボス ジャパンの「BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTANI」の発売を記念して開催された『“BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTANI” Press Preview』に参加した。
【全身ショット】お似合いです！大谷コレクションを身にまといご満悦の戸塚純貴
コレクションを身にまとった戸塚は「着た時から体になじむ。シンプルな見た目ですけど、細部に革を使っていたり、細かいこだわりがある。シンプルの中に上品さもある。ラフにカジュアルに着ることができる。いろんな街に溶け込めそうな印象があります」と笑顔で話していた。
今週からいよいよWBCが始まる。もちろん大谷も出場。大谷と同郷の岩手県出身の戸塚は「楽しみです！スポーツ好きだし、僕もずっと野球をやってきた。日本を応援しています」としながら「お祭りみたいなものだと思う。見ていて、それだけでも楽しい」とワクワクしていた。
大谷翔平自身が厳選した本コレクションは、伝統と現代性をシームレスに融合させた、洗練されたメンズウェアのラインアップ。クリーンなシルエット、考え抜かれた機能性、そして時代を超えて愛されるデザインによって、フィールドの内外を問わず活躍する、静かでありながら力強いスタイルを表現している。
また、大谷のパーソナルスタイルに着想を得て、特別にデザインされた2つの限定モデルが誕生。洗練されたオフホワイトとベージュトーンで仕上げた数量限定のボンバージャケットとスマートカジュアルなトラウザーズはベースボールの伝統を現代的に再解釈したデイリーウェアとなっている。
