古着が一点物のファッションに　大丸松坂屋「roop Award」授賞式開催、観覧無料

大丸松坂屋百貨店が運営するファッションサブスクリプションサービス「AnotherADdress（アナザーアドレス）」による、古着リメイクコンテスト「roop Award 2025-2026」の最終審査および授賞式が、2026年3月22日に開催されます。

本イベントは、国内最大級のファッションの祭典「Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 A/W」の関連イベントとして行われ、一般の方も無料で観覧が可能です。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

■ 廃棄予定の衣類がプロ・学生の手で一点物のデザインに

近年、北米をはじめ世界中で市場が拡大し、注目を集めている「アップサイクル（廃棄予定のものに新たな価値を与えること）」。

「AnotherADdress」においても、服の寿命を延ばして循環させる取り組みとして、リメイクプロジェクト「roop（ループ）」を展開しており、生まれ変わったアイテムは順次「AnotherADdress」のレンタルラインナップに加わっていく仕組み。服を捨てるのではなく、次の誰かへと繋いでいく新しいファッションの選択肢です。

そんな同サービスにおいて、消費者から回収した廃棄予定の衣類を素材として、プロのデザイナーや学生たちが新たなデザインへと生まれ変わらせ、その完成度や表現力を競うコンテストが「roop Award」。

2024年の初開催時には、授賞式に約1万1000人が来場するなど大きな反響を呼んだ本コンテスト。第2回となる今回は、回収された約700着の衣類から、約390着の新たなリメイク作品が誕生しています。

■ 一般投票や店頭投票を勝ち抜いた11名のファイナリストが選出

今回は応募総数86名の中から、特設サイトでの一般投票や大丸松坂屋百貨店の店頭での投票審査といった厳しい選考を通過した「プロ部門」3名、「学生・アマチュア部門」8名の計11名がファイナリストとして選出されています。

当日の最終審査では、ファイナリストたちがデザインした11作品を実際にモデルが着用し、華やかなランウェイを歩きます。その後、審査員の投票によって各賞のグランプリが決定する、白熱のステージを間近で体感できます。

■ 「roop Award 2025-2026」は3月22日に渋谷ヒカリエで開催

「roop Award 2025-2026」授賞式は、2026年3月22日の13時20分から15時（13時開場）にかけて、東京都渋谷区の「渋谷ヒカリエ9階 ヒカリエホール ホールB」にて開催されます。

当日は学生およびアマチュア部門、プロ部門それぞれのランウェイが行われ、グランプリ発表や表彰式、講評などが予定されています。参加費は無料で、専用サイトから事前に申し込みをすることで誰でも観覧が可能。詳細は「roop Award 2025-2026」特設ページにて公開されています。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026030403.html