「脚ヤバい、、、」54歳“美魔女”アナ、超ミニ丈から圧巻の美脚披露「大人の色気がすごい」「写真集出すしかない」
フリーアナウンサーの望月理恵さんは3月1日、自身のInstagramを更新。モデル撮影の美脚ショットを披露しました。
【写真】望月理恵の圧巻美脚ショット
どのショットでも、すらりと長く伸びた美脚が際立っています。54歳とは思えないきれいな脚です。3枚目の写真は階段を元気に上るようなポーズで、「最後のポーズはボツですな」と、ちゃめっ気を交えてつづりました。
ファンからは、「あまりに美しい」「美魔女」「こんなにも綺麗で素敵なんだから写真集出すしかないですよ」「素敵」「綺麗です」「モッチーさんの美脚は最早芸術作品ですね〜」「大人の色気がすごい」「マジでかわいすぎる」「脚ヤバい、、、」と、絶賛の声が集まっています。
「マジでかわいすぎる」望月さんは、「この撮影がどんな仕上がりになるのでしょうか またお知らせします」とつづり、2本の動画と3枚の写真を投稿。モデル撮影のオフショットです。白いブラウスに黒い超ミニ丈のスカートを合わせた衣装を着用しています。
「『週刊ポスト』に写真＆インタビューが掲載されます」自身のInstagramで仕事のオフショットなどをたびたび公開している望月さん。2月5日の投稿では「明日発売の『週刊ポスト』に写真＆インタビューが掲載されます」と、モデルショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)