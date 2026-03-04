『PEANUTS』や『スター・ウォーズ』が“お気に入りチャーム”に！ 「It’s So Me！」新登場
傘やペットボトルなどの目印として使えるお気に入りチャーム「It’s So Me！（イッツソーミー）」が、3月9日（月）から、日本ホールマーク公式オンラインストアや全国の量販店などで発売される。
【写真】国内商品として初登場！ かわいい『スター・ウォーズ』デザインも
■オーロラの透明フィルムでキラキラ
今回日本ホールマークより発売される「It’s So Me！」は、さまざまなアイテムに取り付けることで、自分の持ち物がより“自分らしく”なるようにという思いを込めて作られたお気に入りチャーム。
デザインのラインナップには、『PEANUTS』、『ムーミン』、『トイ・ストーリー』といったかわいらしいキャラクターに加えて、幅広いファン層を持つ『スター・ウォーズ』が国内商品として初めて展開される。
いずれも、オーロラの透明フィルムとぷっくりとしたUV樹脂盛りを採用しており、視覚的にも楽しめる仕様。シリコンリングとカニカン＆マルカンが付属しているため、取り付けたいものの形に合わせて使い分けできる。
