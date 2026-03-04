仙台管区気象台発表

東北太平洋側では、急速に発達する低気圧の影響により、４日夜から５日朝にかけて大雪となる所がある見込みです。また、５日夕方にかけて、雪を伴った北よりの強い風が吹き、海上では６日にかけて、うねりを伴い、しけの状態が続くでしょう。大雪や風雪、高波に注意・警戒してください。

［気象概況］

低気圧が伊豆諸島付近にあって、東北東へ進んでいます。この低気圧は急速に発達しながら、５日にかけて日本の東に進む見込みです。

このため、東北太平洋側では、大雪となる所があるでしょう。また、雪を伴った北よりの強い風が吹き、海上ではうねりを伴い、しけの状態が続く見込みです。気温が予想よりも低く経過した場合は、警報級の大雪となる可能性があり、低気圧の発達程度や進路によっては、北よりの暴風雪や警報級の高波となる可能性があります。





［雪の予想］４日６時から５日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、東北太平洋側 山沿い ４０センチ東北太平洋側 平地 ３０センチ［風の予想］４日から５日にかけて予想される最大風速（最大瞬間風速）東北太平洋側 海上 １８メートル （３０メートル）東北太平洋側 陸上 １５メートル （３０メートル）［波の予想］４日から６日にかけて予想される波の高さ東北太平洋側 ５メートル うねりを伴う［防災事項］東北太平洋側北部では、４日夜から５日朝にかけて、大雪による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設への被害に注意・警戒し、湿った雪による電線や樹木への着雪、なだれに注意してください。また、東北太平洋側では、５日夕方にかけて、雪を伴った北よりの強い風による交通障害や建物への被害に、６日にかけて、高波による船舶や沿岸施設への被害に注意・警戒してください。

