「ど真ん中でマイク握ってるの最高！」日本代表MFがオランダで主人公すぎる！決勝に導く同点アシスト→現地中継でも「100点満点」
まさにチームの中心だ。
佐野航大と小川航基を擁するNECは現地３月３日、KNVBカップ（オランダ杯）準決勝で、PSVと対戦。国内リーグ首位を独走する強豪を３−２で撃破し、決勝進出を果たした。
小川はベンチ入りも出番なしに終わった一方、佐野はフル出場し、確かな結果を残した。開始６分で先制するも、逆転されて迎えた37分だった。
ペナルティアーク付近でセカンドボールに反応した日本代表MFは、ヘッドで右サイドに展開。これを受けた33歳のイスラエル代表DFエリ・ダサが、絶妙なダイレクトシュートで叩き込み、前半のうちに追いついた結果、61分の勝ち越しに繋がった。
NECイレブンは試合後、地元放送局『ESPN NL』の中継に出演。飛び跳ねて歓喜を分かち合うなか、中心に佐野がいた。明るいキャラクターでも人気を博す22歳は、台に置いてあったマイクを手に取り、人一倍喜びを爆発させたのだ。
この様子は『ESPN NL』の公式Xで公開され、「ど真ん中でマイク握ってるの最高すぎる！」「同点アシスト→試合後は輪の中心。貢献度も存在感も100点満点」「大一番で同点アシスト、そして決勝へ。主人公やん」「佐野の笑顔が全て物語ってる」「日本人として誇らしい！」といった声が続々と上がっている。
あと１勝。国内リーグでも４位と好調のNECは、タイトルを掴めるか。決勝では、毎熊晟矢と市原吏音が所属する６位のAZ対17位のテルスターの勝者と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】オランダの中継で“ひときわ主人公”な佐野
