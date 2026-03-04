「祖国が必要としている」発言は事実無根。イラン代表FWの“軍入隊説”を代理人が完全否定「タレミのものとされる発言が流布されているが…」
イラン代表FWのメフディ・タレミに浮上した“軍入隊説”を巡り、代理人がきっぱりと否定した。
現在はギリシャ１部の名門オリンピアコスに所属する33歳は、母国イランの情勢悪化を受けて「今こそ祖国が私を必要としているときだ」と軍入隊の意向を示していると、複数のトルコメディアが報道。大きな波紋を広げていた。
しかし３月３日、代理人のフェデリコ・パストレッロ氏が自身のインスタグラムのストーリーで声明を発表。「ここ数時間、メフディ・タレミのものとされる発言が流布されているが、それらは現状を反映したものではない」と報道を否定した。
さらに、「同選手はアテネでの仕事とプロとしての道に、献身と決意をもって完全に集中している。このような微妙な時期には、文脈を無視した解釈や不正確な再構築を避けることが重要。私たちは皆様の責任感と敬意を信頼しています」と続け、冷静な対応を呼びかけた。
タレミはイラン代表として102試合に出場し、56ゴールを記録しているエースストライカー。これまでにインテルやポルトといった欧州の強豪クラブでもプレーし、高い評価を受けてきた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
