¡¡£±£³Æü¤«¤é¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤ò½ª¤¨¤ëÍò¤Î¿·¶Ê¡Ö£Æ£é£ö£å¡×¤¬¡¢£´Æü¸áÁ°£°»þ¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£Íò¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ï£²£°£²£°Ç¯£±£°·î¤Î¡Ö£Ð£á£ò£ô£ù¡¡£Ó£ô£á£ò£ô£å£ò£ó¡×°ÊÍèÌó£µÇ¯£µ¤«·î¤Ö¤ê¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤¬¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÂçÌîÃÒ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤Í¤§¡¢Íò¤Ã¤Ý¤¤¤Î¤è¡×¤È¿·¶Ê¤òÉ½¸½¡£ÆóµÜÏÂÌé¤¬¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡¢£µ¿Í¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÁêÍÕ²íµª¤Ï¡Ö£Ê¥Ý¥Ã¥×¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤¾¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡£ºÙË¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç´î¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¡££Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯Ä°¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÎÞ»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ý¥Ã¥×¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ç¡È¤Þ¤µ¤ËÍò¡É¡×¡Ö¤¤¤¤¶Ê¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¿®¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£