¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï£³Æü¡¢½êÂ°¤¹¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½£Æ£×¥í¥É¥ê¥´¤¬±¦É¨Á°½½»úð×ÂÓÃÇÎö¤ª¤è¤Ó³°Â¦È¾·îÈÄÂ»½ý¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¤ÈÆ±´üÆþÃÄ¤Î¥í¥É¥ê¥´¤ÏÉé½ý¤«¤é¤ÎÉüµ¢Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿£²Æü¤Î»î¹ç¤ÇºÆÉé½ý¡£¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢½Å½ý¤À¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´¼£¤Þ¤Ç£±£°¡Á£±£²¤«·î¤È¤ß¤é¤ì¡¢ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ½Ð¾ì¤ÏÀäË¾Åª¤È¤¤¤¦¡£¥í¥É¥ê¥´¤Ï£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¤·¡Ö£×ÇÕ¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£º£¤Ï¤Ä¤é¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÄü¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈºÆµ¯¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£