まさか厚揚げでトルティージャ⁉高タンパクで節約も叶う驚きのヘルシー卵レシピって？

厚揚げが、まさかのトルティージャに……！？

卵との相性がいい厚揚げは、実はスペイン風オムレツにもぴったり。こんがり香ばしく焼き上げれば、ほくほく食感がアクセントになって、思わずうなるおいしさです。

節約食材とは思えない、カフェ風の一皿。ちょっと気分も上がります♪

『厚揚げトルティージャ』のレシピ

材料（2人分）

厚揚げ（小）……1枚（約140g）

ロースハム……2枚

玉ねぎ……1/4個（約50g）

ほうれん草……2株（約40g）

にんにくのみじん切り……1/2かけ分

〈卵液〉

溶き卵……3個分

粉チーズ……大さじ1

牛乳……大さじ2

塩……小さじ1/3

オリーブオイル……大さじ1

好みでマヨネーズ……大さじ2

作り方

（1）下ごしらえをする

玉ねぎは縦に薄切りにする。ほうれん草は長さ3cmに切る。ハムは半分に切ってから幅5mmに切る。厚揚げは縦半分に切り、横に幅7mmに切る。卵液の材料は混ぜる。

（2）具を炒める

直径約20cmのフライパンにオリーブオイル、にんにくを中火で熱し、香りが立ったら玉ねぎ、ほうれん草、ハム、厚揚げを1分ほど炒める。

（3）卵液を加えて焼く

玉ねぎが透き通ったら卵液を加えて大きく混ぜ、弱めの中火にしてふたをし、3〜4分焼く。表面が固まったら火を止める。上下を返しながら器に盛り、好みでマヨネーズを添える。

厚揚げの新しいおいしさに、ちょっとした感動。お財布にやさしく満足感もしっかりです。

（『オレンジページ』2026年2月17日号より）