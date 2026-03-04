まさか厚揚げでトルティージャ⁉高タンパクで節約も叶う驚きのヘルシー卵レシピって？
厚揚げが、まさかのトルティージャに……！？
卵との相性がいい厚揚げは、実はスペイン風オムレツにもぴったり。こんがり香ばしく焼き上げれば、ほくほく食感がアクセントになって、思わずうなるおいしさです。
節約食材とは思えない、カフェ風の一皿。ちょっと気分も上がります♪
『厚揚げトルティージャ』のレシピ
材料（2人分）
厚揚げ（小）……1枚（約140g）
ロースハム……2枚
玉ねぎ……1/4個（約50g）
ほうれん草……2株（約40g）
にんにくのみじん切り……1/2かけ分
〈卵液〉
溶き卵……3個分
粉チーズ……大さじ1
牛乳……大さじ2
塩……小さじ1/3
オリーブオイル……大さじ1
好みでマヨネーズ……大さじ2
作り方
（1）下ごしらえをする
玉ねぎは縦に薄切りにする。ほうれん草は長さ3cmに切る。ハムは半分に切ってから幅5mmに切る。厚揚げは縦半分に切り、横に幅7mmに切る。卵液の材料は混ぜる。
（2）具を炒める
直径約20cmのフライパンにオリーブオイル、にんにくを中火で熱し、香りが立ったら玉ねぎ、ほうれん草、ハム、厚揚げを1分ほど炒める。
（3）卵液を加えて焼く
玉ねぎが透き通ったら卵液を加えて大きく混ぜ、弱めの中火にしてふたをし、3〜4分焼く。表面が固まったら火を止める。上下を返しながら器に盛り、好みでマヨネーズを添える。
厚揚げの新しいおいしさに、ちょっとした感動。お財布にやさしく満足感もしっかりです。