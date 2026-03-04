【親御さん必見】テレビゲームは実は目に良い？スマホゲームとの違いを解説【１週間で勝手に目が良くなる体になるすごい方法】

テレビゲームは実は目にいい！？

テレビゲームも目に悪そうなイメージがあると思います。でも、最近のテレビは大画面化しており離れた位置から行えます。2メートル以上の距離を保てるならピント調節を担う毛様体筋への負担が少なく、スマホのように「近距離で見ること」による眼精疲労は起きにくくなります。さらに指先の複雑な動きと視覚からの判断が連動するため、脳の認知機能を鍛える効果があるとの報告が。

実際、「ゲームが得意な子どもほど学業成績がよい」という研究もあり、子どもにも大人にもテレビゲームがよい影響を与える場合もあるのです。ただし、室内にこもりきりは禁物。特に目の成長初期にある６歳以下は、外で遊び、日光を浴びることが重要です。

一方、スマホゲームは目に悪影響を及ぼしやすいといえます。画面が小さく、30センチ以下の近距離で使いがち。この状態で長時間見つめると毛様体筋が緊張し続け、ピント調節がうまくできなくなる「調節緊張」が生じやすくなります。また、近距離でブルーライトを浴びることで、眼精疲労や睡眠リズムの乱れにもつながります。

さらに、スマホの単純なタップ操作は思考力も必要なく、膨大なジャンク情報が押し寄せるだけ。そのため、いつまでも際限なく見続けることが可能になり、姿勢の悪化や首・肩のこりにもつながります。スマホゲームをする際は、時間を区切るようにし、ほかにも楽しいことを見つけて、のめり込まないようにしましょう。

大型テレビならゲームをするメリットも大きい

－注意－ 暗い部屋にこもりきりでやるのはＮＧ

目の成長期にある18歳までは、日中は外で日光をしっかり浴びよう

スマホや携帯型ゲーム機には要注意

【出典】『１週間で勝手に目が良くなる体になるすごい方法』著：平賀広貴