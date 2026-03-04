　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　10.70　8.71　9.53　9.44
1MO　10.04　7.13　9.11　8.13
3MO　9.67　6.68　8.80　7.90
6MO　9.66　6.74　8.86　7.93
9MO　9.69　6.87　8.91　8.00
1YR　9.61　6.96　8.91　8.04

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　9.76　13.03　9.38
1MO　9.63　11.02　8.36
3MO　9.53　10.28　8.00
6MO　9.69　10.16　8.03
9MO　9.74　10.17　8.10
1YR　9.75　10.13　8.09
東京時間09:49現在　参考値

ドル円短期ボラは地政学リスク、円安進行での介入警戒、今週末の米雇用統計警戒などで高め推移