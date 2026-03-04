通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１０％台後半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.70 8.71 9.53 9.44
1MO 10.04 7.13 9.11 8.13
3MO 9.67 6.68 8.80 7.90
6MO 9.66 6.74 8.86 7.93
9MO 9.69 6.87 8.91 8.00
1YR 9.61 6.96 8.91 8.04
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 9.76 13.03 9.38
1MO 9.63 11.02 8.36
3MO 9.53 10.28 8.00
6MO 9.69 10.16 8.03
9MO 9.74 10.17 8.10
1YR 9.75 10.13 8.09
東京時間09:49現在 参考値
ドル円短期ボラは地政学リスク、円安進行での介入警戒、今週末の米雇用統計警戒などで高め推移
