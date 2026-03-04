キャリアバンク<4834.SP>がストップ高の水準となる前営業日比３００円高の１４９６円でカイ気配となっている。北洋銀行<8524.T>が３日の取引終了後、キャリアＢに対し完全子会社化を目的にＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表した。買付価格は１株１７５５円で、キャリアＢの株価はこれにサヤ寄せする動きとなっている。北洋銀は人材サービスを手掛けるキャリアＢを子会社化することで、北海道地域における人材供給機能の高度化などを図る。



買付予定数の下限は６３万８０００株で、上限は設定しない。買付期間は４日から４月２１日まで。ＴＯＢが成立した場合、所定の手続きを経て、キャリアＢは上場廃止となる見込み。キャリアＢはＴＯＢに賛同の意見を表明し、株主に対し応募をすることを推奨している。札幌証券取引所は３日付で、キャリアＢを監理銘柄（確認中）に指定した。



出所：MINKABU PRESS