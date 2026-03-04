「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の４日午前１０時現在で、エコモット<3987.T>が「買い予想数上昇」で３位となっている。



同社は２日に藤山水産加工（北海道白糠町）の株式を取得し、子会社化したと発表。センサーやカメラで取得したデータをもとに、機械が自律的に判断・動作する「フィジカルＡＩ」を水産加工現場で活用するとしており、これが買い予想数の上昇につながっているようだ。



同社は水産加工現場をフィジカルＡＩの実証と高度化を進めるコア開発拠点として位置づけ、技術の社会実装を加速する構え。現場から得られたデータと実装知見を基盤とし、水産・食品・一次産業・物流などフィジカル領域における課題解決へ技術を展開するとしている。



出所：MINKABU PRESS