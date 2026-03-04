４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５７円５４銭前後と前日の午後５時時点に比べ１０銭強のドル高・円安で推移している。



３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５７円７４銭前後と前日に比べ３５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。有事のドル買いで１５７円９０銭台に上伸したあとは一服商状となったが、米長期金利の上昇が追い風となって堅調に推移した。



この日の東京市場のドル円相場は１５７円台半ばで推移している。質への逃避から基軸通貨であるドルに買いが入りやすく、朝方には一時１５７円８６銭をつける場面もあったが、１月に米当局によるレートチェック（介入を前提とした価格照会）が実施された１５８円近辺では介入警戒感が強まる様子。きょうは日銀の植田和男総裁が衆院財⁠務金⁠融委員会に出席する予定で、模様眺めムードが広がりやすいことも上値の重さにつながっているようだ。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５９３ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００５０ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８２円６４銭前後と同６５銭程度のユーロ安・円高で推移している。



