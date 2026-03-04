高松市の男性（21）を車のトランクに閉じ込め監禁した疑いで20歳の男2人がきょう（４日）再逮捕されました。

監禁の容疑で再逮捕されたのは住所・職業不詳の男（20）と東かがわ市の建設作業員の男（20）です。



警察によりますと、男2人は共謀の上、今月4日午後８時50分ごろ、高松市の男性（21）に対し、「車に乗れ」「上の子に謝りに行くぞ」などと脅迫し、男性を高松市内のドラッグストア敷地内に駐車中の車の後部トランク内に乗せ、車を発進させ、5日午前0時すぎに、高松市の広場で男性を解放するまでの間、監禁した疑いです。調べに対して、2人は黙秘しているということです。



2人は今月11日、高松市の路上で男性（21）に対して、職業不詳の男が木刀で男性の頭を複数回殴り、足にスタンガンを押し当てるなどし、建設作業員の男は男性の顔面などを殴るなどの暴行を加え、一連の暴行で男性の頭や顔から出血をともなうけがをさせたとして、逮捕されています。