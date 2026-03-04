キプロス島にある英空軍のアクロティリ基地を離れる航空機。この基地はドローン（無人機）による攻撃を受けた＝2日/Yiannis Kourtoglou/Reuters

（CNN）スターマー英首相は3日、地中海の島国キプロスの軍事基地が攻撃を受けたことを受け、駆逐艦を派遣する方針を明らかにした。政界のライバルや与党内からは、英国が中東の広範な紛争に巻き込まれる危険性を懸念する声が出ている。

スターマー氏は「キプロスおよび現地に駐留する英国軍人の安全」を理由に、対ドローン（無人機）能力を備えたヘリコプターと英海軍の駆逐艦「ドラゴン」をこの地域へ派遣する考えを表明。「防衛作戦」の継続だと説明した。

スターマー氏はこれまで、英国が米国やイスラエルの攻撃行動に加わることはないと一貫して述べてきたが、英国の権益が直接攻撃を受け、一部ではイラク戦争のようなタイプの紛争に巻き込まれる可能性を懸念する声も上がっている。

キプロス島にある英空軍のアクロティリ基地では2日、滑走路上でドローンが撃墜された。この基地は中東における英国の航空作戦の重要拠点となっているが、攻撃を受けたのは1986年以来とみられている。

キプロス政府の報道官によると、2日午前にはアクロティリ基地へ向かって飛来したドローン2機も迎撃された。

スターマー氏は、米国がイランのミサイル拠点への「防衛的」攻撃に英軍基地を使用することを認めている。同盟国の「集団的自衛」や英国人の人命保護のために必要な措置だとしている。

スターマー氏率いる与党・労働党の一部議員からは、政府が過去の過ちを繰り返していると警鐘を鳴らす声が上がる。労働党のジョン・マクドネル議員はBBCに対し、「我々は引きずり込まれているように思う。イラクの時にそうだったように」と指摘した。