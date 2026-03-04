»ø¤Î¡È1¡¦2ÈÖ¥³¥ó¥Ó¡É¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©2Àï¤Î¶¯²½»î¹ç¤ÏÂÇ½çÆþ¤ìÂØ¤¨¡¡Á°²ó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¶áÆ£·ò²ð¢ªÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÊÂ¤Ó
¡þWBC¶¯²½»î¹ç ÆüËÜ5-4ºå¿À(3Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥à)
ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï3Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Ë5-4¤Ç¾¡Íø¡£WBCÁ°ºÇ¸å¤Î¶¯²½»î¹ç¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1ÈÖ»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ï2ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ç¤·¤¿¡£
2Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤â»²Àï¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤Ï1ÈÖ¶áÆ£·ò²ðÁª¼ê¡¢2ÈÖÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢3Æü¤Îºå¿ÀÀï¤ÏÂÇ½ç¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤â¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤ë¤«¤Ï¸«¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¤Ï2ÂÇÀÊ¤È¤â´Ë¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò¤È¤é¤¨¤¤ì¤º¡¢2ÂÇÀÊ¤È¤â¤ËÆâÌî¥´¥í¡£°ìÊý¡¢¶áÆ£Áª¼ê¤Ï3²ó2¥¢¥¦¥È3ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ê¥»¥ó¥¿¡¼ÊÖ¤·¤Ç¡¢¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²óÂç²ñ¤Ï¡¢Á´»î¹ç¤Ç¶áÆ£Áª¼ê¤¬2ÈÖ¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤¬3ÈÖ¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç½Ð¾ì¡£¤Þ¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤Î¸å¤í¤òÂÇ¤Ä4ÈÖ¤Ë¤Ï¡¢Âç²ñ½øÈ×¤ÏÂ¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âç²ñ¸åÈ¾¤ÏµÈÅÄÀµ¾°Áª¼ê¤¬Ã´¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´ÂÇ¼Ô¤ò¤É¤³¤Ë¿ø¤¨¤ë¤Î¤«¡£ºòµ¨¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¥ê¡¼¥°2°Ì¤Î55ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¡£½Ð¾ì¤·¤¿158»î¹çÃæ148»î¹ç¤Ç1ÈÖÂÇ¼Ô¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Î¤¦¤·¤í¤òÂÇ¤Ã¤¿¶áÆ£Áª¼ê¤Ï¡Ö1ÈÖ¤â2ÈÖ¤â¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ä¤Ê¤°¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Çº£Æü¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÈÖ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥ª¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£