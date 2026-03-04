【「Nintendo Classics」追加タイトル】 3月10日 配信予定

任天堂は、サブスクリプションサービス「Nintendo Switch Online」加入者向けのコンテンツ「Nintendo Classics」において3タイトルの配信を3月10日に開始する。

【ゲームボーイアドバンス & バーチャルボーイ Nintendo Classics 追加タイトル [2026年3月10日]】

今回追加が決定したのは「ゲームボーイアドバンス Nintendo Classics」用タイトルの「マリオvs.ドンキーコング」と、「バーチャルボーイ Nintendo Classics」用の「マリオクラッシュ」および「マリオズテニス」の計3タイトル。

「マリオvs.ドンキーコング」は2004年にゲームボーイアドバンス用に発売されたパズルアクションゲーム。背中にゼンマイが付いた小さなサイズのミニマリオたちを誘導してクリアを目指すステージなども用意されていた。多彩なステージギミックも魅力のタイトルとなっている。

また、2月17日に配信が開始された「バーチャルボーイ Nintendo Classics」用のタイトルには1995年発売のアクション「マリオクラッシュ」と、同じく1995年発売のスポーツ「マリオズテニス」の追加が決定。奥行き感を活かした2作品がSwitchでも遊べるようになる。

「マリオvs.ドンキーコング」

「マリオクラッシュ」

「マリオズテニス」

(C) Nintendo

(C) 1995 Nintendo

(C) 2004 Nintendo Developed by Nintendo Software Technology Corporation