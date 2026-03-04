Night Tempo、後藤真希をフィーチャーした新曲「Masterplan」本日配信リリース。ライブ映像を織り交ぜたMV公開決定も
Night Tempoが、後藤真希をフィーチャーした新曲「Masterplan」を本日配信リリースした。
この曲は、Night Tempoが2026年秋にリリースする予定のメジャー4thアルバムからの先行第2弾シングルで、Night Tempoがアルバムコンセプトとして掲げる「サイバー・パンクな近未来感」を意識しながら、90年代ハウスミュージックの影響も見え隠れする。後藤の新たなボーカルの魅力も引き出したクールなダンスナンバーになっているという。
そして、本日20時には本楽曲のMVも公開される。MVでは、2月19日に開催したバースデーライブ＜The Night Tempo Show 2026＞での後藤との共演ライブパフォーマンス映像が織り混ざっており、Night Tempo自身が編集しているとのことで、こちらも注目していただきたい。
◾️Night Tempo コメント
今回、後藤真希さんと作った曲は、僕が考える「レトロ・フューチャー」を音楽で表現した作品です。 SF映画に出てきそうなサウンドを使ったダンス・ミュージックで、まるで未来へ旅をしているような気分になるかもしれません。未来のために計画をして前に進もうという意味を込めた歌詞にも、是非注目してください。皆さんの背中を押す一曲となったら嬉しいです。
◾️後藤真希 コメント
「Night Tempoさんの作品に参加出来たこと、とても嬉しく思います。可愛い、キレイ、カッコいいが詰まった一曲だと思っています！ぜひ聞いてください！
そして、2025年末に「Masterplan」のボーカルレコーディングをした際に、スタジオで撮影したオフショット写真も公開となっている。
また、TOKYO MXで放送中の音楽トーク番組『70号室の住人』と連動した、3月14日に神奈川・ぴあアリーナMMで開催されるイベント＜70号室の住人LIVE!!!! 〜黒いカルアミルクの夜けり〜＞で、Night Tempoのステージに後藤真希の客演が決定した。岡村靖幸、Kroi、.ENDRECHERI.といったゲストアーティストが出演するこのイベントで、Night TempoはフューチャーファンクのDJセットを披露するという。こちらもぜひチェックしていただきたい。
◾️「Masterplan (feat. Maki Goto)」
2026年3月4日（水）リリース
配信：https://jvcmusic.lnk.to/NightTempo_Masterplan
作詞：mashi-lo
作曲・プロデュース：Night Tempo
ボーカル：後藤真希
◾️イベント出演情報
◆＜Night Tempo presents ブルー・ナイト倶楽部 Ver.01＞
日時：3月6日（金）
[1st.show] open 5:00pm / start 6:00pm
[2nd.show] open 7:45pm / start 8:30pm
会場：COTTON CLUB
出演：船山基紀、松本伊代、相田翔子、Night Tempo (MC)
https://www.cottonclubjapan.co.jp/jp/sp/artists/night-tempo-260306/
◆＜DEEP DIVE / 攻殻機動隊 in TOKYO NODE＞
日時：2026年3月7日（土）15:00 開場 / 17:00 開演
会場：TOKYO NODE
出演：THE SPELLBOUND ✕ BOOM BOOM SATELLITES、80KIDZ、D.A.N.、Night Tempo、TREKKIE TRAX CREW、RISA TANIGUCHI、machìna、YOSHIROTTEN 他
HP：https://www.tokyonode.jp/sp/exhibition-ghostintheshell/
Instagram：https://www.instagram.com/ghostandtheshell/
X：https://x.com/Gats_exhibition
◆＜70号室の住人LIVE!!!! 〜 黒いカルアミルクの夜けり 〜＞
日時：2026年3月14日（土） 16:00開場 ／ 17:00開演
会場：ぴあアリーナMM
出演：岡村靖幸／.ENDRECHERI.／Kroi／Night Tempo
MC：遠山大輔（グランジ）
https://s.mxtv.jp/event/detail/70_room_live0314/
