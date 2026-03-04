侍ジャパンが出場するワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）が５日から開幕する。ＷＢＣは動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ（ネットフリックス）」が国内独占配信。「Ｎｅｔｆｌｉｘ」未契約者でも、ラジオ放送やパブリックビューイングなどでＷＢＣを楽しむことができる。

ニッポン放送では、日本戦全試合を実況生中継する。６日のチャイニーズ・タイペイ戦は実況を大泉健斗アナ、解説を里崎智也氏、７日の韓国戦は実況を松本秀夫アナ、解説を内川聖一氏、８日のオーストラリア戦は実況を洗川雄司アナ、解説を谷繁元信氏、１０日のチェコ戦は実況を煙山光紀アナ、解説を小笠原道大氏が務める。日本代表がＰＯＯＬ Ｃ（東京プール）を突破した場合、日本代表が出場する１５日の準々決勝、１６日または１７日の準決勝、１８日の決勝戦も中継する予定。スポーツライターのＡＫＩ猪瀬氏は全ての放送で解説を務める。

各地でパブリックビューイング（ＰＶ）が実施される予定だ。Ｎｅｔｆｌｉｘは侍ジャパンの全３０選手にゆかりのある３０か所を含む、全国約１５０か所で行われることを発表している。

ＷＢＣのグローバルパートナーの伊藤園は、Ｎｅｔｆｌｅｉｘと共同で全国９か所の商業施設でＰＶを実施する。対象は東京プールで行われる日本戦４試合。会場は千葉県のイオンモール幕張新都心を中心に、宮城、東京、静岡、愛知、滋賀、大阪、広島、鹿児島の計９か所。来場者には「お〜いお茶」をデザインした特製ハリセンを配布し、拍手や声援で一体となって応援できる演出を用意する。開催は無料で、当日事前抽選制だ。

巨人も、ファーム球場のジャイアンツタウンで東京プールの日本戦全４試合のＰＶを行う。スタジアムの大型ビジョンで放映され、グラウンドや観客席から観戦が可能となる。グラウンド上には、こたつで観戦できる「こたつシート」（１０台設置予定）も用意される。また、３月６日の台湾戦は川崎宗則氏、同７日の韓国戦は中島裕之氏、同８日のオーストラリア戦は小笠原道大氏、同１０日のチェコ戦は緒方耕一氏が特別解説を行う。観戦は入場無料で事前申し込み制。応募多数の場合は抽選となる。チケットの申込先は、よみうりランドオフィシャル会員サービス「よみランＣＬＵＢ」で、期間は４日の正午までとなっている。

ＮＰＢ（日本野球機構）公認のプロ野球速報アプリ「ＮＰＢ＋（プラス）」では、ＷＢＣ全４７試合の一球速報を展開する。