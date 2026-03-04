¡ãÌîµå¡äÂÀ¶Ë¥Þ¡¼¥¯¤òÉÕ¤±¤¿ÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤¬ÍÞ¤¨¤Ë¡Ä´Ú¹ñÂåÉ½¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç8¡Ý5¾¡Íø
2026¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë³«ËëÁ°¤ÎºÇ¸å¤ÎÉ¾²Á»î¹ç¤ÇÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤¬ÂÀ¶Ë¥Þ¡¼¥¯¤òÉÕ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï3Æü¡¢Âçºåµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¥×¥íÌîµå¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤È¤ÎWBC¸ø¼°Îý½¬»î¹ç¤Ç¡¢¶âÅÝ±Ê¡Ê¥¥à¡¦¥É¥è¥ó¡Ë¤Î3¥é¥ó¡¢¥·¥§¥¤¡¦¥¦¥£¥Ã¥È¥³¥à¤È°Â¸Ì±¡Ê¥¢¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥ß¥ó¡Ë¤Î¥½¥í¤Ê¤É¤Ç8¡Ý5¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¾Ð¤¨¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ï8²ó¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤Î¥Ç¡¼¥ó¡¦¥À¥Ë¥ó¥°¤¬3¥¤¥Ë¥ó¥°Ìµ¼ºÅÀ¤È´°¤Ú¤¤ÊÅêµå¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Á×¾º´ð¡Ê¥½¥ó¡¦¥¹¥ó¥®¡Ë¡¢¹âÍ¤¼â¡Ê¥³¡¦¥¦¥½¥¯¡Ë¡¢¶â±ÉÔ÷¡Ê¥¥à¡¦¥è¥ó¥®¥å¡Ë¡¢ìäÊº荽¡Ê¥Á¥ç¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Ò¥ç¥ó¡Ë¡¢Î±Ë澯¡Ê¥æ¡¦¥è¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ë¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·8²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿Î±Ë澯¤¬¥¢¥¦¥È¥«¥¦¥ó¥È2¤Ä¤òÃ¥¤Ã¤¿¸å¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤º2¼ºÅÀ¤¹¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ¥Á¡¼¥à¤Î¥Ù¥ó¥Á¤¬Æ°¤¤¤¿¡£
¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿Åê¼ê¤Ï´Ú¹ñÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤ÎÆÁÅç¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¾®ÎÓ¼ùÅÍ¤À¤Ã¤¿¡£
´Ú¹ñ¤ÏÁ°Æü¤Î»î¹ç¤Ç³ÔÉË¡Ê¥¯¥¡¥¯¡¦¥Ó¥ó¡Ë¡¢âº·Ê¶ä¡Ê¥Î¡¦¥®¥ç¥ó¥¦¥ó¡Ë¡¢Â¹¼î±Í¡Ê¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥è¥ó¡Ë¡¢¹â±ÊÉ½¡Ê¥³¡¦¥è¥ó¥Ô¥ç¡Ë¡¢Ìø¸¿¶¡Ê¥ê¥å¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡Ë¡¢ËÑ±Ñ¸¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥è¥ó¥Ò¥ç¥ó¡Ë¡¢¶âÂô±ä¡Ê¥¥à¡¦¥Æ¥¯¥è¥ó¡Ë¤Î7¿Í¤ÎÅê¼ê¤ò¾ÃÌ×¤·¤¿¡£Å¢±§Ãè¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥¸¥å¡Ë¤ÈÁÉ珩½à¡Ê¥½¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¡Ë¤¬ÅÐÈÄ¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÄ´À°¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¾®ÎÓ¤ÏÂç¾ëÞæÆó¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ´íµ¡¤òËÉ¤¤¤À¡£¾®ÎÓ¤Ï´Ú¹ñ¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤Ã¤ÆÁª¼ê¤¿¤Á¤È¥Ï¥¤¥Õ¥¡¥¤¥Ö¤â¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤ÎºÇ¸å¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤â¡ÖÎ×»þ½õ¤Ã¿Í¡×¡¢ÆÁÅç¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¥½¥Ã¥¯¥¹½êÂ°¤ÎÀÐ°æ¹¯µ±¤¬ÅÐÈÄ¤·¤¿¡£ÀÐ°æ¤Ï3¿Í¤ÎÂÇ¼Ô¤ò½èÍý¤·¤Æ´Ú¹ñ¤Î¾¡Íø¤ò¼é¤Ã¤¿¡£
Ìø»Ö荽¡Ê¥ê¥å¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¡Ë´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö»î¹çÁ°¤«¤éº£Æü¤Î8¡¢9²ó¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ï¾¡Íø¤ò¼é¤Ã¤¿¡£¾¡Íø¤ÇÀª¤¤¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¸ø¼°É¾²Á»î¹çÆüÄø¤ò½ª¤¨¤¿´Ú¹ñ¤Ï4Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë°ÜÆ°¤·¤ÆÅ¬±þÎý½¬¤ò¤¹¤ë¡£´Ú¹ñ¤Ï2026WBC¤Ç¥Á¥§¥³¡¢ÆüËÜ¡¢ÂæÏÑ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÈÆ±¤¸CÁÈ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£5Æü¤Ë¥Á¥§¥³¤ÈÂè1¥é¥¦¥ó¥ÉCÁÈ½éÀï¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆüËÜ¡Ê7Æü¡Ë¡¢ÂæÏÑ¡Ê8Æü¡Ë¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ê9Æü¡Ë¤È½ç¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤Ç2°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤ì¤ÐÊÆ¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë8¶¯¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£ÁÈ1°Ì¤Ë¤Ê¤ì¤ÐDÁÈ2°Ì¤È¡¢ÁÈ2°Ì¤Ë¤Ê¤ì¤ÐDÁÈ1°Ì¤È½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò¤«¤±¤ÆÂÐÀï¤¹¤ë¡£DÁÈ¤Ï¡Ö2¶¯1Ãæ2¼å¡×¤ÈÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¡£¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤È¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤¬2¶¯¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤¬1Ãæ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ë¥«¥é¥°¥¢¤¬2¼å¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£