グループBTS（防弾少年団）が人生への愛を歌った『SWIM』でカムバックする。

BTSは4日、公式SNSに5thアルバム『ARIRANG』のトラックリストを掲載した。

新譜にはタイトル曲『SWIM』をはじめ、『Body to Body』『Hooligan』『Aliens』『FYA』『2.0』『No. 29』『Merry Go Round』『NORMAL』『Like Animals』『they don't know 'bout us』『One More Night』『Please』『Into the Sun』まで、計14曲が収録される。

新アルバムは、BTSのアイデンティティーとこれまでの歩みの中で積み重ねてきた感情を幅広く盛り込んでいる。タイトル曲『SWIM』はアップビートなオルタナティブポップジャンルの曲だ。人生の波の中で立ち止まらず、泳ぎ続けて前に進む姿勢を歌う。押し寄せる流れに逆らうのではなく、自分だけの速度で淡々と乗り越えていこうとする意志を「人生への愛」として表現した。

BTSは3月20日午後1時に『ARIRANG』を発売し、翌21日には光化門（クァンファムン）広場一帯で『BTS COMEBACK LIVE：ARIRANG』を開催する。このステージはNetflixで生中継される。