独自の“二段階熟成”がおいしい「超熟成シリーズ」を、くら寿司が本格導入。

美味しいネタをお手頃価格で味わえる、自社セントラルキッチンの最新加工技術がポイントです☆

また、愛媛県産の高級魚などが楽しめる「愛媛県」フェアも開催されます！

くら寿司「超熟成シリーズ」／「愛媛県」フェア

販売期間：2026年3月6日（金）〜

開催店舗：全国のくら寿司店舗

くら寿司が、自社セントラルキッチンで徹底管理のもと、独自の“二段階熟成”を施した「超熟成シリーズ」を展開。

「超熟成 まぐろ（一貫）」「超熟成 まふぐ（一貫）」「超熟成 真鯛（一貫）」が期間・数量限定で販売されます。

また、同日より、「【愛媛県産】真はた（一貫）」や「【愛媛県産】みかんぶり」「【愛媛県産】みかん真鯛」などが登場する「愛媛県」フェアも開催。

旨さをとことん追求した「超熟成シリーズ」や、愛媛県産の海のごちそうが、くら寿司で楽しめます！

超熟成シリーズ

販売期間：2026年3月6日（金）〜

独自技術で一定時間寝かせ、それぞれの魚がもつ旨みを引き出している、定番商品「熟成まぐろ」「熟成ふぐ」「熟成真鯛」

“超熟成”では、さらなる旨みを追求すべく、自社セントラルキッチンの最新技術“二段階熟成”が取り入れられています。

ネタにあわせて異なる熟成方法を追加で施し、マグロ・フグ・マダイの味わいや食感のよさを、最大限に引き出しているのも特徴です。

また、気軽に楽しめるよう、115円から（※）というリーズナブルな価格で提供。

今後も魚種を増やし、展開していく予定です！

※店舗により価格は異なります

※予定数量に達し次第、販売終了

超熟成 まぐろ(一貫)

価格：115円

2026年3月6日より登場する「超熟成 まぐろ(一貫)」

マグロの美味しさを最大限に引き出しています☆

超熟成 まふぐ(一貫)

価格：115円

淡泊な味わいと独特の食感が美味しいフグを、独自の超熟成でさらに美味しく！

ネタに合せた熟成方法をプラスすることで、美味しさを引き出します。

超熟成 真鯛（一貫）

価格：115円

マダイも独自の熟成を追加することで、旨みをプラス。

リーズナブルな価格で、美味しいお寿司を楽しめます☆

「愛媛県」フェア

販売期間：2026年3月6日（金）〜3月17(火)

「超熟成シリーズ」の登場と同日から、くら寿司では「愛媛県」フェアを開催。

日本有数の好漁場を持つ、“水産王国”愛媛の海の幸を使ったお寿司が、続々と登場します☆

※店舗により価格は異なります

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了

【愛媛県産】真はた（一貫）

価格：270円

技術的な難しさから、生産数が少ない“幻の養殖魚”とも呼ばれる「【愛媛県産】真はた（一貫）」は、しっかりとした身質と強い旨みが特徴の高級魚。

2キロ前後の大型サイズを厳選し、濃厚な旨みと上品な甘みが楽しめます！

【愛媛県産】釜揚げしらす

価格：115円

「【愛媛県産】釜揚げしらす」は、瀬戸内海で育った旨みたっぷりのシラスを、スピーディーに釜揚げ。

ふんわり、柔らかな食感と、凝縮された旨みが特徴です☆

【愛媛県産】みかんぶり

価格：270円

「愛媛県」フェアには、「フルーティーフィッシュ」シリーズから2つのメニューが登場。

「【愛媛県産】みかんぶり」は、愛媛県宇和島産の脂乗りの良いブリを、伊予柑オイルを使用した飼料で育てています。

口に入れた瞬間、ブリの旨みと爽やかなみかんの風味が広がる一皿です。

【愛媛県産】みかん真鯛

価格：270円

「愛媛県」フェアに登場する、もう1つの「フルーティーフィッシュ」シリーズ「【愛媛県産】みかん真鯛」にも、柑橘の皮と伊予柑オイルを混ぜ合わせた飼料を使用。

マダイ本来の旨みに、みかんの爽やかな風味が加わり、上品な味わいを実現しています。

ほのかにみかんが香り、生魚が苦手な方にもおすすめです☆

煮はまぐり

価格：270円

生きたまま加工したハマグリを使用し、醤油ベースのタレで煮込んだひと皿。

鮮度の良さとふっくらとした食感、噛むほどに濃厚な旨みが広がります！

彩りサラダチキン

価格：160円

「彩りサラダチキン」は、高タンパクな鶏むね肉を使用し、真空調理でしっとり柔らかく仕上げました。

アボカドやマリネオニオン、パプリカをトッピングし、見た目も華やかな一品です☆

春の訪れを感じるパフェと別腹スイーツ

販売期間：2026年3月6日（金）〜4月2日（木）

2026年3月6日からは、新しいスイーツメニューも登場します☆

「KURA ROYAL（クラロワイヤル）」からは、春の訪れを感じる「いちごパフェ」がリニューアル。

さらに別腹スイーツとして「クリームチーズケーキ〜ナッツ・ドライフルーツ入り〜」と「干し柿のパウンドケーキ」が登場します！

※店舗により価格は異なります

※予定数量に達し次第、販売終了

春 いちごパフェ

価格：480円

トッピング（上から順に）：ミント、いちご、ストロベリーピース、ホイップ、ストロベリーアイス、果肉入りいちごクリーム、フィアンティーヌ、カールズチョコホワイト、いちごムース、ベリームース

※持ち帰り不可

※各店舗1日数量限定

※「グローバル旗艦店原宿」では販売されません

ひと口食べた瞬間、春が来たと感じるような、華やかさと甘酸っぱさが特徴のいちごパフェがリニューアルします！

カップには、いちご・ブルーベリー・ラズベリー・クランベリーの4種類のベリーを使った、酸味と甘みが重なったソース。

その上にふんわりとしたいちごムースを重ね、ホワイトチョコの軽やかな甘さ、サクサクとしたフィアンティーヌを重ねます。

さらに、とろける果肉入りのいちごクリームを贅沢に入れ、中には甘酸っぱいストロベリーアイスを隠しています。

トップには、ホイップクリームと鮮やかなフレッシュいちごを飾り、見た目にもかわいらしい仕上がりに。

スプーンを入れる場所によって、甘酸っぱさ・クリーミーさ・サクサク感と次々に変化し、最後の一口まで“いちごのおいしさ”が存分に感じられる春限定の特別なパフェです！

クリームチーズケーキ〜ナッツ・ドライフルーツ入り〜

価格：330円

※はちみつを使用

オーストラリア産クリームチーズを使用したレアチーズムースに、オレンジピール・レーズン・ローストアーモンドを練り込み、ピスタチオをトッピング。

濃厚なクリームチーズの中に、様々な食感と風味が広がるケーキです☆

干し柿のパウンドケーキ

価格：360円

※持ち帰り不可

長野県産の干し柿を使用したパウンドケーキ。

生地はしっとり仕上げ、干し柿の優しい甘みが口の中に広がります。

ホイップクリームで、味を変えながら楽しむのもおすすめです！

最新技術“二段階熟成”で美味しさを引き出したマグロ・フグ・マダイに、愛媛県の高級魚も。

くら寿司の「超熟成シリーズ」／「愛媛県」フェアは、2026年3月6日より数量限定で販売です！

