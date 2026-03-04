【きょうから】ゼッテリアの“ランチセット”が5日間限定でお得に 「フレンチフライポテト」M→Lに無料でサイズアップ
バーガー・ワンが展開するハンバーガーショップ「ゼッテリア」は、平日のランチタイム（午前10時30分〜午後3時）限定で590円から販売しているランチセットを、さらにお得に楽しめるよう、セットの「フレンチフライポテト」をMサイズからLサイズに無料でサイズアップできるキャンペーンを、きょう4日から10日までの平日5日間限定で開催する。
【写真】看板商品がお得に！『絶品ビーフバーガーランチセット』
同店のランチセットは、平日のランチタイム限定で、看板商品『絶品ビーフバーガー』や『4種のチーズバーガー』『てりやきビーフバーガー』など、全6種の人気のハンバーガーと「フレンチフライポテト」「ドリンク」の組み合わせを、通常価格より最大200円お得に楽しめる商品。
同キャンペーンでは、通常はプラス50円で「フレンチフライポテト」MサイズをLサイズに変更可能なところを、無料でサイズアップすることができる。
